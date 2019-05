Izglasovana nezaupnica Kurzu in celotni vladi po navedbah avstrijskih medijev sicer naj ne bi povzročila političnega vakuuma v državi. Foto: Reuters

Izredna seja avstrijskega parlamenta, na kateri bodo razpravljali in glasovali o nezaupnici avstrijski vladi, potem ko je zaradi afere Ibiza razpadla vladajoča koalicija med ljudsko stranko (ÖVP) in svobodnjaki (FPÖ), se bo začela ob 13. uri.

Novi vodja svobodnjakov Norbert Hofer je že dejal, da si na vrhu prehodne vlade želi osebo, ki bo uživala podporo in izžarevala mir. Podprl je vlado, ki bi jo sestavljali strokovnjaki.

Glasovanje o nezaupnici Kurzu je sprva zahtevala opozicijska stranka Jetzt - Liste Pilz (Zdaj - Lista Pilz). V SPÖ-ju so nato v nedeljo zvečer napovedali, da bodo predlagali glasovanje o nezaupnici kanclerju Kurzu in celotni prehodni vladi, v kateri so ministrske položaje po odhodu svobodnjakov zasedli strokovnjaki.

Dovolj glasov za nezaupnico

SPÖ ima v 183-članskem spodnjem domu parlamenta 52 poslanskih sedežev, FPÖ pa 51, kar pomeni, da imata stranki zadostno število poslanskih glasov za izglasovanje nezaupnice.

Po potencialni izvolitvi nezaupnice mora avstrijski predsednik nominirati novega kanclerja in začasno vlado, ki bo vodila državo do jesenskih volitev.

Avstrijski predsednik Alexander van der Bellen ima pri tem na voljo dve možnosti: odpoklicane ministre, državne sekretarje in visoke uradnike za nekaj dni pooblastiti za tekoče vodenje poslov ali nemudoma imenovati novo vlado.

Afera Ibiza

Avstrija je v politično krizo padla, potem ko so nemški mediji v petek objavili videoposnetek, skrivaj posnet pred parlamentarnimi volitvami v Avstriji leta 2017, v katerem je vodja svobodnjakov in donedavni podkancler Heinz-Christian Strache domnevni ruski bogatašinji v zameno za denarno in politično podporo ponujal pogodbe z državo in izkazal interes za vplivanje na medije.

Mediji so dogodek poimenovali afera Ibiza. Strache je že odstopil. Kancler Kurz je v odzivu napovedal, da bo predsedniku Van der Bellnu predlagal tudi razrešitev notranjega ministra Kickla, ki je bil v času, ko je nastal sporni videoposnetek, generalni sekretar svobodnjakov in s tem tudi odgovoren za finance, kar je tudi storil.