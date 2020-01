Stisk Sebastiana Kurza in Wernerja Koglerja pomeni konec pogajanj o koaliciji. Avstrija bo tri mesece po volitvah dobila vlado. Foto: Reuters

Po zaključnih pogovorih na prvi dan novega leta sta Kurz in vodja Zelenih Werner Kogler potrdila sodelovanje. Že v preteklih dneh so v javnosti pricurljala imena ministrskih kandidatov, uradno pa bosta ekipo predstavila danes. Z vlado, v kateri je tudi zelena strank, se Avstrija pridružuje Švedski in Finski. Zeleni bodo na čelu 4 od 15 ministrstev.

"Dosegli smo dogovor," je dejal Kurz. "Uspeli smo združiti najboljše iz obeh svetov."

Kurz se bo tako vrnil na položaj kanclerja, ki ga je zasedal tudi do predčasnih volitev pred tremi meseci, Kogler pa bo vicekancler.

ÖVP in Zeleni so začeli pogajanja v začetku novembra, potem ko je Kurzova ljudska stranka na predčasnih volitvah 29. septembra prejela največ glasov – 37,5 odstotka, Zeleni pa so se zmagovito vrnili v parlament s 13,9 odstotka glasov.

"Možno je zmanjšati davčno obremenitev in davčni sistem narediti bolj ekološki," je dejal Kurz glede ključnih točk programa Zelenih. Ti želijo investicijski paket za okoljske ukrepe in dvig cen za izdelke, ki so škodljivi za okolje.

Kot poroča Reuters, so odločitvi za sodelovanje v vladi številni člani Zelenih nasprotovali, predvsem zaradi njegovih ostrih stališč do priseljevanja, a so pristali na koalicijo zaradi možnosti vplivanja na spremembe politik, ki so možne le z dejansko oblastjo. Na prvem mestu je tu zanje okoljska politika in spremembe na tem področju. Pričakovano bodo prevzeli resorje, povezane z okoljem, prometom, infrastrukturo in energijo.

Sebastian Kurz bo pri 33 letih znova (to je bil tudi pred volitvami 29. septembra) najmlajši premier na svetu. Foto: Reuters

"Na področju klimatskih sprememb smo se strinjali glede več stvari, kot smo si sploh upali zamisliti," je po sredinih pogajanjih dejal Kogler. "Avstrija bi morala postati evropska in mednarodna voditeljica glede vprašanj klimatskih sprememb. Več o tem pa jutri."

Kurz bo z novo vlado dobil priložnost za izboljšanje svoje podobe, ki je bila po 17-mesečni koaliciji z desničarsko Svobodnjaško stranko (FPÖ) postavljena pod vprašaj, predvsem zaradi njegovih pogledov na priseljevanje ter več antisemitskih in ksenofobičnih škandalov. Kot piše Reuters, je sodelovanje z Zelenimi priložnost, da obrne novo poglavje.

Kdo bodo novi ministri?

Čeprav bodo ministrsko ekipo uradno predstavili danes, sta stranki v preteklih dneh že objavili del ministrskega seznama. Avstrija bo tako prvič dobila obrambno ministrico, to bo Klaudia Tanner (ÖVP). Pred 49-letno pravnico stoji težka naloga, saj bo morala finančno podhranjeno vojsko, na katero je opozarjal že njen predhodnik Thomas Starlinger, znova postaviti na stabilnejše noge. Zunanji minister bo še naprej Alexander Schallenberg (ÖVP), notranje ministrstvo bo vodil dosedanji generalni sekretar ÖVP Karl Nehammer, Rudi Anschober iz vrst Zelenih pa bo postal minister za socialo. Njegovi strankarski kolegici Almi Zadić bo pripadel položaj ministrice za pravosodje, medtem ko bo Christine Aschbacher iz ljudske stranke stopila na čelo ministrstva za delo in družino.

Že od začetka tedna je medtem znano, da bo Avstrija z novo vlado dobila ministrstvo za integracijo, ki ga bo vodila Susanne Raab iz ÖVP. Zelenim bo pripadlo novo ministrstvo za zaščito podnebja, na čelu katerega bo Leonore Gewessler iz Zelenih.