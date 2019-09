EU je sankcije proti Rusiji uvedel zaradi ruske priključitve Krima leta 2014 in zaradi ruske podpore proruskim separatistom v vzhodni Ukrajini. Rusija in Ukrajina sta si v soboto izmenjali skupaj 70 ujetnikov, kar so na Zahodu pozdravili, navaja Reuters.

Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian in njegov ruski kolega Sergej Lavrov na novinarski konferenci v Moskvi. Foto: EPA

Evropa in Rusija morata biti partnerki na strateški in gospodarski ravni

"Čas je prišel, čas je pravi, da skupaj začnemo delati na zmanjševanju medsebojnega nezaupanja med Rusijo in Evropo, ki morata biti partnerki tako na strateški kot tudi gospodarski ravni," je Le Drian po poročanju Reutersa dejal v Moskvi na prvem rusko-francoskem varnostnem svetu po letu 2014.

Francoski predsednik Emmanuel Macron med avgustovskim srečanjem z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Macronovi sredozemski rezidenci Fort Bregancon. Foto: Reuters

Stanje duha boljše kot v preteklosti

A Le Drian je poudaril, da še ni nastopil čas za odpravo sankcij. "Ta čas še ni prišel, vendar pozdravljamo novo stanje duha v primerjavi s preteklimi leti," je povedal Le Drian na skupni novinarski konferenci z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom.

Dialog mora biti recipročen

"Naše delitve prizadenejo naše skupne interese," je dodal Le Drian in Lavrova pozval, da mora Rusija odigrati svoj del. "Ta dialog bo produktiven le, če bo recipročen in če bo dal konkretne rezultate."

Macron avgusta Putina povabil na obisk

Francija je napovedala otoplitev odnosov z Rusijo že prejšnji mesec, ko je francoski predsednik Emmanuel Macron povabil ruskega predsednika Vladimirja Putina v svojo poletno rezidenco Fort Bregancon. Francosko zbližanje z Rusijo bi lahko povzročilo trenje z nekaterimi drugimi državami Evropske unije, predvsem baltskimi državami in Poljsko, ki nasprotujejo zbliževanju z Rusijo, dokler konflikt na vzhodu Ukrajine še ni razrešen, navaja Reuters.