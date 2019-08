Foto: Reuters

Kot so pojasnili pri Ligi, preveč blokad škoduje Italiji, "ki se mora namesto tega vrniti v gospodarsko rast in mora zato čim hitreje na volišča". "Kdor izgublja čas, škoduje tej državi," so dodali.

Če bi Conteju parlament izglasoval nezaupnico, bi tudi formalno propadlo zavezništvo sprtih koalicijskih strani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Salvini je v četrtek pozval k predčasnim volitvam. Izkoristil je neuspelo pobudo Gibanja petih zvezd za zaustavitev gradnje hitre železniške proge med Torinom in Lyonom, ki jo Liga podpira. Gibanje projektu, ki se je začel že pred 20 leti in naj bi bil končan do leta 2025, nasprotuje zaradi okoljskih in finančnih razlogov.

Notranji minister je dal v četrtek jasno vedeti, da ne vidi več prihodnost za to vlado in da bi morali ljudje čim prej na volišča.

BBC poroča, da ankete Ligi kažejo največjo podporo, ki naj bi izvirala predvsem iz strankinih protipriseljenskih stališč. Vodja Gibanja petih zvezd Luidi Di Maio je dejal, da se v njegovi stranki ne bojijo novih volitev. Na majskih evropskih volitvah je Liga osvojila največ, 34 odstotkov glasov, Gibanje pa okoli 17.

V prihodnjem tednu bi se lahko sestali vodje poslanskih skupin ter s počitnic v Rim poklicali poslance in senatorje. Po pisanju nemške tiskovne agencije bi lahko o nezaupnici glasovali okoli 20. avgusta. Conte bi lahko sicer tudi sam kadar koli predsedniku države Sergiu Mattarelli predložil svoj odstop, a je že napovedal, da ima raje parlamentarno pot.

V primeru nezaupnice pa bo imel končno besedo Mattarella. Preden bi razpisal predčasne parlamentarne volitve, bi lahko predsednik preučil, ali obstaja v parlamentu kakšna druga večina. Če v parlamentu ne bi uspeli oblikovati druge večine, mora zahtevati razpust parlamenta, volitve pa bi lahko potekale 60 dni po razpustitvi, pojasnjuje dpa.

Salvini naj bi razmišljal, da bi volitve potekale 13. oktobra, pri čemer bi morali parlament razpustiti do 13. avgusta, piše časnik Corriere della Sera. A je to glede na številne postopke malo verjeten termin volitev, bolj verjetno bi te lahko bile konec oktobra ali v novembru.