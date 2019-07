Zunanjost hiše, v katere vrt je padlo truplo. Foto: Reuters

Šlo je za polet kenijske družbe Kenya Airways iz Nairobija v London.

Sosed je dejal, da je truplo padlo le meter stran od prebivalca, ki se je sončil na vrtu, poroča BBC. Očividec je dejal, da je slišal hrup, pogledal skozi okno in videl truplo in "kri na zidovih vrta".

Sosed je še dejal, da če bi truplo padlo dve sekundi pozneje, bi padlo na območje, kjer je bilo na stotine ljudi.

Kot je dejal sosed, je bilo truplo skoraj nedotaknjeno, ker je bilo zaledenelo.

Policija je sporočila, da bo opravila obdukcijo, a da smrti ne obravnavajo kot sumljive.

Prevoznik Kenya Airways pa je sporočil, da so letalo pregledali in da poškodb niso našli. V delu s pristajalnimi kolesi so po pristanku našli vrečo, vodo in nekaj hrane. Polet med Nairobijem in Londonom sicer trajal skoraj devet ur. Kenya Airways je po dogodku izrazil sožalje zaradi smrti slepega potnika.

V preteklosti se je sicer že večkrat zgodilo podobno na poletu na letališče Heathrow.