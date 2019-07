Predsednika sta podpisala 20 dvostranskih sporazumov. Foto: Reuters

Macron je potrdil francosko zanimanje za razmere na Balkanu, a še enkrat povedal, da širitve ne bo, dokler se Unija ne reformira in postane učinkovitejša pri odločanju.

Napovedal je tudi nov poskus oživitve dialoga med Beogradom in Prištino in sestanek v Parizu, potem ko je poskus na začetku meseca propadel. Sestanek naj bi potekal predvidoma septembra, na njem pa naj bi sodelovala tudi nemška kanclerka Angela Merkel, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Macronov obisk je minil v znamenju zaznamovanja skupnega boja Srbov in Francozov v prvi svetovni vojni, pa tudi 180. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov. Zgodovinsko tesne odnose sta med drugim skrhala Natovo bombardiranje in priznanje Kosova. A francoski gost je navdušil množico pred spomenikom hvaležnosti Franciji na Kalemegdanu, ko je dejal, da je Francija "dolžnica trpljenju Srbije in ne bo nikoli pozabila žrtvovanja srbskega ljudstva".

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je Macrona prosil, naj Srbiji na poti proti Uniji pomaga tako, da poskrbi, da bo Unija čim prej opravila notranje reforme in bo pripravljena za nove članice, Srbe pa je pozval k spremembam. Francoski predsednik obljub ni dajal, je pa napovedal nov poskus ponovne vzpostavitve dialoga med Prištino in Beogradom, ki je zamrl po kosovski uvedbi 100-odstotnih carin na srbske izdelke. To je po Macronovih besedah tudi preizkus za Evropo.

Državi sta podpisali več kot 20 sporazumov, tudi z vojaškega področja. Francija želi vlagati – zanima jo tudi morebitna gradnja podzemne železnice v srbski prestolnici. Medtem ko je nagovor na Kalemegdanu bolj spominjal na predvolilni shod, se Macron z opozicijo ni sestal, ker naj bi pismo s prošnjo prejel prepozno.