Šlo je za najsmrtonosnejšo nesrečo na Donavi v več kot pol stoletja. Foto: Reuters

64-letni kapitan, identificiran kot C. Jurij iz Ukrajine, je bil po podatkih madžarskih oblasti aprila na ladji, ki je bila na Nizozemskem vpletena v nesrečo, poroča nemški portal Deutsche Welle.

Ladja Idun je prvega aprila trčila v kemični tanker v mestu Terneuzen, prav tako pa je bila last podjetja Viking Cruises. Takrat je bilo na krovu Iduna 137 potnikov in 43 članov posadke. Več potnikov je bilo ranjenih. Podjetje Viking Cruises je medtem sporočilo, da je bil C. Jurij takrat sicer na krovu, a da ni bil kapitan.

Nesreča v Budimpešti je bila najsmrtonosnejša nesreča na Donavi v več kot pol stoletja.

Križarka Sigyn je trčila v precej manjšo turistično ladjo Hableany. Umrlo je 19 ljudi, devet jih je še pogrešanih. Število potrjenih preživelih z manjše ladje, ki je potonila takoj po trku, je zgolj sedem. Večina žrtev je bilo del 33-članske južnokorejske skupine turistov.

Ladjo Hableany bodo dvignili z dna reke, a bodo počakali na znižanje njene gladine.