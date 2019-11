Fenecha je glavni osumljenec v primeru, ki pretresa Malto. Foto: Reuters

Fenech, ki je bil aretira minuli teden, je direktor in solastnik podjetja Electrogas, poroča BBC. To je leta 2013 zmagalo na več milijonov evrov vrednem razpisu malteške vlade za gradnjo nove plinske elektrarne. Bil naj bi tudi lastnik v Dubaju registriranega podjetja 17 Black, o

katerem je med drugim pisala Caruana Galizia nekaj mesecev pred smrtjo. Podjetje je bilo glede na njene navedbe povezano z več malteškimi politiki. Med njimi naj bi bila tudi vodja kabineta malteškega premierja Keith Schembri in minister za turizem Konrad Mizzi. Oba politika sta zanikala, da bi prejemala denar od omenjenega podjetja, a njuni imeni sta se pojavili v panamskih dokumentih, ki razkrivajo, kako so se evropska podjetja in posamezniki z računi v tej davčni oazi izogibali plačevanju davkov v Evropi.



Fenech je preiskovalcem povedal, da je imel glavno vlogo pri umoru novinarke Schembri. Ta je bil včeraj sicer izpuščen iz pridržanja. Vlada je v minulih dneh zavrnila Fenechovo prošnjo za imuniteto v zameno za razkritje informacij o primeru.

Malteški premier Joseph Muscat, ki ga na množičnih protestih pozivajo k odstopu, bo na položaju najverjetneje ostal do sredine januarja, ko bo vladajoča laburistična stranka volila novega predsednika, so po poročanju malteških medijev povedali v stranki. 45-letnik premierski položaj zaseda od leta 2013. V času njegovega vodenja vlade Malta beleži visoko gospodarsko rast in nizko brezposelnost, po drugi strani pa je deležen očitkov, da si oči zatiska pred korupcijo.

Na sojenje zaradi suma vpletenosti v umor novinarke že čakajo trije osumljenci, policijska preiskava pa se zdaj usmerja na vprašanje, kdo je naročnik umora, še poroča BBC.