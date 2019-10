Sorodniki Anne Bui Thi Nhung, ena izmed pogrešanih, ki bi lahko bila med smrtnimi žrtvami v tovornjaku, so se zbrali v njenem domu v vietnamski pokrajini Nghe An. Foto: Reuters

Organizacija v Združenem kraljestvu VietHome je dejala, da ima fotografije skoraj 20 Vietnamcev, ki jih pogrešajo njihove družine. Vietnamski študent v Londonu, ki je policiji pomagal pri prepoznavi trupel, je na družbenem omrežju Facebook zapisal, da sumijo, da je 24 žrtev iz Vietnama. Policija iz Essexa na jugovzhodu države je sprva sporočila, da so vsi državljani Kitajske.

Britanska policija je danes sporočila, da ne more špekulirati glede državljanstva umrlih in da bo identifikacija zahtevala dosti časa, vendar upoštevajo pobude vietnamskih skupnosti. Dopuščajo možnost, da je tragedija povezana z delovanjem večje tihotapske mreže. Do zdaj so aretirali štiri ljudi.

Vietnamsko zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da si vietnamsko veleposlaništvo v Londonu prizadeva za pospešitev procesa prepoznave žrtev. Žrtve bi po navedbah organizacije VietHome in družin pogrešanih lahko prihajale iz revne vietnamske province Ha Tinh. Namestnik predsednika okrožnega odbora območja v provinci Ha Tinh Bui Huj Cuong je dejal, da ima podatke o osmih pogrešanih osebah, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Zelo mi je žal, mama in oče, moja pot v tujo deželo je spodletela. Umiram, ne morem dihati. Zelo vaju imam rada. Mama, oprosti," je v zadnjem sporočilu svoji družini zapisala 26-letna Pham Thi Tra Mi, dve uri preden je hladilna prikolica tovornjaka prispela v pristanišče Purfleet. Družina se je z njo nazadnje pogovarjala, ko je bila še v Belgiji. Njen brat je britansko policijo pozval, naj pomaga, da bodo posmrtne ostanke njegove sestre čim prej prepeljali nazaj k družini, poroča BBC.

Žena in otrok pogrešanega Ngujena Dinh Luonga. Foto: Reuters

Pogrešan je tudi 20-letni Ngujen Dinh Luong. "Pogosto je klical domov, vendar mi ga ni uspelo priklicati, odkar sva se prejšnji teden nazadnje slišala," je za BBC dejal njegov oče Ngujen Dinh Gia in dodal, da se je sin v Parizu pridružil skupini ljudi, ki je poskušala priti v Združeno kraljestvo.

30.000 evrov za pot iz Vietnama v Evropo

Pot številnih revnih Vietnamcev do Evrope stane do 36.000 evrov, letni dohodek na prebivalca pa je v provinci Ha Tinh po podatkih Svetovne banke 2.150 evrov. Novinarka BBC-ja je govorila z moškim, imenovanim Duc, ki v bližini parkirišča za tovornjake, dobro uro vožnje od francoske obale, s sodržavljani čaka na nadaljevanje poti v Združeno kraljestvo. V Francijo je prišel prek Rusije, Poljske, Nemčije in Francije. Za celotno pot je v upanju na boljše življenje plačal 30.000 evrov.

"V Združenem kraljestvu imam prijatelje, ki mi bodo pomagala najti delo, ko pridem tja. Isti prijatelji mi poskušajo najti tovornjak ali prikolice, ki bo prečkal mejo," je povedal. Lokalni prostovoljec v taborišču je za BBC dejal, da ljudi v taborišču večkrat obiščejo Vietnamci in Britanci v mercedesih. Skupina Vietnamcev sicer v taborišču čaka na znak "šefa", Afganistanca, ki odpre tovornjake in potnike zapre vanje.

V hladilni prikolici temperature do -25 stopinj Celzija

Prikolica tovornjaka je na Otok prišla iz Belgije. Foto: Reuters

Tihotapci vietnamskim migrantom običajno povedo, da imajo v hladilnih prikolicah več možnosti za prečkanje meje ter jih opremijo z aluminijasto vrečko, ki si jo poveznejo preko glave med kontrolo na meji. Temperatura v hladilni prikolici je običajno krepko pod ničlo, tudi do -25 stopinj Celzija.

V sredo se je pot za 39 ljudi v hladilni prikolici tovornjaka končala tragično. Britanska policija je v povezavi s tragedijo do zdaj aretirala štiri ljudi. 25-letni voznik iz Severne Irske, osumljen umora, ostaja v priporu. V petek je policija v mestu Warrington aretirala 38-letna moškega in žensko, osumljena sodelovanja v tihotapski mreži in uboja. Nekaj ur zatem so na londonskem letališču Stansted aretirali 48-letnega Severnega Irca, prav tako osumljenega tihotapstva in uboja.

Prikolica na Otok prišla iz Belgije

GPS-podatki so razkrili, da je hladilna prikolica tovornjaka v dneh pred odkritjem trupel večkrat prečkala Rokavski preliv med Otokom in Evropo. Nazadnje je v Purfleet prišla iz belgijskega mesta Zeebrugge. Prikolica je v lastništvu podjetja Global Trailer Rentals, ki trdi, da ni vedela za tihotapljenje ljudi. Tovornjak oz. kabina je v Združeno kraljestvo vstopil na pristanišču Holyhead v Walesu, kamor je s trajektom prišel iz Dublina.