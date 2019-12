Avstrijska policija je v večmesečni akciji aretirala 16 ljudi, med njimi dva Slovenca. Foto: EPA

Vodja deželnih kriminalistov Gottlieb Türk je pojasnil, da je bila kriminalna združba dejavna predvsem v Celovcu, Beljaku in okolici Vrbskega jezera.

V okviru preiskave so aretirali 16 ljudi, 15 izmed njih je v preiskovalnem priporu. Med osumljenimi so večinoma Avstrijci, trije Bosanci in dva Slovenca, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Nekateri so delali kot kurirji, drugi so skrbeli za finančno plat nezakonitega posla. V okviru preiskave so na Dunaju aretirali tudi nekega Korošca, ki je združbo oskrboval z drogo, kadar je niso dobili iz Slovenije.

Združba je bila med drugim dejavna v okolici Vrbskega jezera. Foto: EPA

V treh letih so preprodajalci iz Slovenije v Avstrijo pretihotapili najmanj 15 kilogramov kokaina, z njegovo prodajo pa naj bi po oceni preiskovalcev skupno zaslužili najmanj milijon evrov.

Osumljeni so imeli okoli 170 pomočnikov in odjemnikov. Med njimi je bil med drugim 30-letni gastronom iz okolice Vrbskega jezera, ki so ga zasačili med preprodajanjem droge. Pri njem so našli pol kilograma kokaina. Je edini med osumljenimi, ki sojenje čaka na prostosti.