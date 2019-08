Neurje je zahtevalo smrtno žrtev tudi na slovaški strani Tater, kjer je strela udarila v dva planinca. Foto: Reuters

Po poročanju poljskih medijev je strela med nevihto udarila v 15-metrski križ na vrhu 1894 metrov visoke gore Giewont, na kateri je bilo takrat več planincev. Strela je ubila tudi planinca na slovaški strani Tater.

Kot je sporočil vodja gorske reševalne službe Jan Krzysztof, je strela na območju gore Giewont udarila v več ljudi. Po do zdaj znanih podatkih so v neurju umrli štirje ljudje, 25 je poškodovanih. Tri ljudi so morali oživljati. Poškodovance so prepeljali v bolnišnice v Zakopanah, Krakovu in Nowem Targu, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Poljski premier Mateusz Morawiecki bo zaradi tragičnega dogodka v Tatrah odpotoval na jug države, je na Twitterju sporočil tiskovni predstavnik vlade Piotr Müller.