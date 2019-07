Micotakis je v predsedniški palači zaprisegel na mesto premierja. Foto: Reuters

Kot veleva tradicija v Grčiji, kjer država in cerkev nista ločeni, je dosedanji vodja opozicije v predsedniški palači prisegel na Svetem pismu. Prisegel je pred predsednikom države Prokopisom Pavlopulosom, pri tem pa so ga spremljali žena in njuni trije otroci.

51-letnik bo še danes od dosedanjega premierja Aleksisa Ciprasa prevzel posle in predstavil člane svojega kabineta. Glasovanje o zaupnici v parlamentu vlado čaka 21. julija.

Na oblast v Grčiji se tako vrača tradicionalna stranka in ena najmočnejših političnih družin v državi, predvsem pristaši Sirize pa govorijo o tem, da se vrača esteblišment, ki je sodeloval pri potiskanju države v krizo, za Radio Slovenija poroča dopisnik Boštjan Anžin.

Nova demokracija ne rabi sklepati koalicije

Nova demokracija je na nedeljskih predčasnih volitvah osvojila skoraj 40 odstotkov glasov in bo imela 158 poslanskih sedežev v 300-članskem parlamentu, saj v grškem volilnem sistemu zmagovalka volitev dobi še dodatnih 50 sedežev. Tako Micotakisu za vodenje vlade ne bo treba skleniti koalicijskega dogovora. "To je zmaga za Evropo in ne samo za Grčijo" je pokomentiral rezultate dan po zmagi.

Spremljali so ga soproga Mareva Grabowski in otroci Dafni, Sofia in Konstantinos. Foto: Reuters

Levičarska stranka Siriza dosedanjega premierja Ciprasa je prejela 31,5 odstotka glasov, imela pa bo 86 poslanskih mandatov. Cipras je že v nedeljo priznal poraz in napovedal, da bodo "ostali aktivni v vrstah opozicije".

V parlament še Kinal, komunisti in Varufakisova MeRa25

Triodstotni volilni prag so presegle še štiri druge stranke. Tretja najmočnejša je socialistična stranka Kinal z 22 poslanci, četrto mesto pa so osvojili komunisti (KKE) s 15 sedeži v parlamentu. Nacionalistična stranka Grška rešitev bo imela deset poslancev, gibanje MeRa25 nekdanjega grškega finančnega ministra Janisa Varufakisa pa devet. V parlament se ni uspelo prebiti skrajno desni Zlati zori, ki je imela doslej 18 poslancev.

Micotakis je v nedeljo napovedal, da bodo takoj zavihali rokave. Tako se poslanci ne bodo odpravili na parlamentarne počitnice, kot se običajno, ampak se bodo lotili reform. Osredotočili se bodo na gospodarsko rast, delovna mesta in zvišanje življenjskega standarda po letih krize.

Erdogan prvi čestital Micotakisu

Že v nedeljo popoldne je Micotakisu kot prvi voditelj iz tujine čestital turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Po pisanju Reutersa bo ena prvih diplomatskih preizkušenj za Micotakisa vse večji spor med tesno grško zaveznico Ciprom in zgodovinsko nasprotnico Turčijo. Ciper je v zadnjih letih v vodah odkril zaloge naravnega plina. Tega si želi črpati tudi Turčija, ki si lasti severni del Cipra s pretežno turškimi Ciprčani.

Za "jasno zmago" je Micotakisu čestital tudi odhajajoči predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Kmalu izdaja prve obveznice?

Grška agencija za zadolževanje bi lahko v prihodnjih tednih izkoristila spodbudne izjave po volitvah za izdajo novega dolga po rekordno nizkih stroških zadolževanja za poplačilo dragih posojil Mednarodnega denarnega sklada

Politična dinastija Micotakis

Novi grški premier, ki je vodenje Nove demokracije prevzel leta 2016, izhaja iz mogočne politične družine. Njegov oče Konstantinos Micotakis je bil vodja Nove demokracije in grški premier med leti 1990 in 1993. Njegova sestra Dora Bakojanis je bila zunanja ministrica in prva županja Aten, njegov nečak Kostas Bakojanis pa je novi župan grške prestolnice.