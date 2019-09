"Mode na mrtvem planetu ni," opozarjajo protestniki. Foto: Reuters

V odprtem pismu parlamentu, ki ga je podpisalo 11.000 Novozelandcev, so poslance pozvali k razglasitvi izrednih podnebnih razmer, kar je v četrtek storila Avstrija, kot prva država na svetu pa 1. maja Združeno kraljestvo.

"Naši predstavniki nam morajo izkazati pomembne in takojšnje ukrepe, ki bodo zaščitili našo prihodnost na tem planetu. Nič drugega ne bo pomembnega, če ne bomo poskrbeli, da Zemlja tu za zdajšnje in prihodnje generacije," je dejala koordinatorka protestov Šolski protesti za podnebje (School Strike 4 Climate) na Novi Zelandiji Raven Maeder, kjer so potekali protesti v 40 mestih po celotni državi.

Vsesplošni podnebni protesti Earth Strike se odvijajo tudi v Južni Ameriki od Mexico Cityja do Plaze de Mayo in Buenos Airesa, pa tudi v Boliviji, Ekvadorju in Paragvaju, torej države ob porečju Amazonskega pragozda.

Okoljevarstveni aktivisti v Bogoti oblasti pozivajo k ustavitvi frakinga v državi in zahtevajo "takojšnjo spremembo v razogljičenju". Julijski protesti po državi, v katerih so pozivali k ustavitvi nasilja, so rezultirali v ubojih številnih aktivistov, po podatkih možganskega vozlišča (thinktank) jih je bilo samo v prvih sedmih mesecih letošnjega leta ubitih 734.

Pouk so danes preskočili tudi številni mladi Indijci. Največ se jih je zbralo v New Delhiju. "Vi ste razlog, da planet umira in vi ste lahko tisti, ki ga boste rešili," so tamkajšnji mladi prek transparentov sporočali vladi in parlamentu. "Vlade so brezupne, zato moramo ukrepati sami," 14-letno Anyasho Singh povzema AFP. "Na obrazih vidim enako jezo, kot smo jo videli na obrazu Grete, ko je govorila na podnebnem vrhu Združenih narodov," je dodal 21-letni Dennis Mathew.

Mladim iz Azije, Avstralije in Nove Zelandije sledili evropski vrstniki

Ti so se na ulice podali v številnih državah, tudi v Sloveniji. O visoki udeležbi poročajo zlasti iz Italije, samo v Rimu naj bi jih se zbralo okoli 250.000. Tamkajšnji šolski minister Lorenzo Fioramonti je ta teden šole pozval, naj ne sankcionirajo učencev, ki se bodo danes namesto pouka udeležili protesta. Okoli 150.000 protestnikov je bilo v Milanu, 100.000 v Neaplju in še približno 100.000 v Torinu.

Navdih za podnebne proteste je sprožila 16-letna najstnica s Švedske Greta Thunberg, ki je avgusta lani začela ob petkih protestirati pred švedskim parlamentom z zahtevami po nujnem ukrepanju proti podnebnim spremembam. Foto: Reuters

Večtisočglave množice protestnikov so preštevali tudi drugod po Evropi, med drugim so o protestih poročali iz Finske, Portugalske, Nemčije, Avstrije, Danske, Švice, Madžarske, Španije, Nizozemske, Bolgarije ...

V Sloveniji protestiralo 13.000 ljudi

Da ni planeta B, je danes odmevalo v številnih slovenskih mestih, poleg Ljubljane med drugim še v Mariboru, Kopru in Novem mestu. Po več sto ljudi je bilo opremljenih s transparenti, z vzklikanjem pa so opozarjali, da zahtevajo spremembe, in to takoj. Prejšnji petek je za podnebje demonstriralo več kot štiri milijone ljudi, je na Twitterju v četrtek spomnila pobudnica gibanja Thunbergerjeva. Kot je dodala, je teden za prihodnost združil skoraj 6300 dogodkov v 170 državah.

Podnebni protesti v Sloveniji