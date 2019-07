Zaskrbljeni prebivalci so pobegnili na ulice. Foto: EPA

Prebivalci so potres opisali kot močen, a kratek – trajal naj bi 15 sekund. Veliko ljudi je med potresom pobegnilo na ulice, več sto se jih je zbralo v osrednjem atenskem parku Sintagma.

Potresu je sledilo sedem popotresnih sunkov, najmočnejši med njimi s stopnjo 3,1, po poročanju CNN-a navaja atenski inštitut za geodinamiko.

Prebivalci, ki so se povezali z Evropsko-sredozemskim seizmološkim središčem, so opisovali tresenje televizorjev in padanje predmetov po tleh.

Zdravstveno ministrstvo je sporočilo, da je padajoči omet lažje poškodoval dva človeka.

Seizmolog Manolis Skordilis je za grško televizijo pojasnil, da je bil izvor potresa blizu površja, zato ga je bilo tako močno čutiti.

"Ni razloga za skrb. Zgradbe v prestolnici so zgrajene tako, da zdržijo veliko močnejši potres," pa je prebivalce miril vodja agencije za zaščito pred potresom Efthymios Lekkas.

Žarišče potresa je bilo po navedbah grškega geodinamičnega inštituta 22 kilometrov severozahodno od Aten.

Leta 1999 je zaradi potresa z magnitudo 5,9 na istem območju umrlo 143 ljudi.