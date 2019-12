Napad se je zgodil pred stavbo ruskih obveščevalcev. Foto: Reuters

Obveščevalci so potrdili, da so napadalca "nevtralizirali" in da je bilo v napadu več ljudi ranjenih. Na območju je sicer še zmeraj veliko policijskih in reševalnih vozil.

Ruski mediji navajajo različne informacije o poteku dogodkov. Eden ali več napadalcev naj bi z avtomatskimi puškami napadli zgradbo obveščevalcev. Izstrelili so več strelov, pri čemer naj bi ubili najmanj tri ljudi.

Ruska policija je sporočila, da so zavarovali območje in civilistom naročili, naj se umaknejo z območja.

Sedež ruske obveščevalne službe je le okoli deset minut hoje oddaljen od vladne palače v Kremlju.