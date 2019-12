Zaradi visokih valov ob obalah Galicije in Asturije so razglasili rdeči vremenski alarm. Foto: EPA

Neurje je danes zajelo tudi hrvaško obalo, kjer močno dežuje in piha južni veter, ki ponekod v Dalmaciji dosega hitrosti tudi do sto kilometrov na uro.

V nekaterih obmorskih krajih, kot so Vrsar, Vodice pri Šibeniku in Hvar, je morje poplavilo obalo. Ponekod v zaledju Dalmacije je padlo skoraj 60 litrov dežja na kvadratni meter. Veter povzroča visoke valove, zaradi česar so prekinili več trajektnih in ladijskih linij med celino in otoki.

Hrvaški hidrometeorološki zavod je objavil oranžni alarm za celotno obalo, kar pomeni, da je vreme potencialno nevarno za človeška življenja. V večernih urah naj bi se vreme umirilo.

Smrtne žrtve v Andaluziji

V španski Andaluziji je v soboto umrl 68-letni Nizozemec, ki je utonil med deskanjem na razburkanem morju, v provinci Granada pa je umrl moški, ki ga je skupaj z avtomobilom odnesla narasla reka v mestu Huescar. V Madridu je umrla 32-letna Korejka, na katero je padel kos pročelja stavbe, ki ga je odtrgal veter, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Morska pena je poplavila ulice v mestu Bayona v španski Galiciji. Foto: EPA

Zaradi neurja so marsikje v Španiji ostali brez elektrike, na letališčih v Galiciji pa so morali preusmeriti ali odpovedati več poletov. Za celotno obalo Galicije in Asturije so zaradi nevihte Fabien, ki prinaša vetrove s hitrostjo do 141 kilometrov na uro ter ustvarja visoke valove, razglasili rdeči vremenski alarm, kar je najvišja stopnja ogroženosti.

V Italiji je v soboto med neurjem v Furlaniji – Julijski krajini blizu mesta Pordenone na severu države neki moški utonil v avtomobilu. Zapeljal je na poplavljeno cesto, ki je bila zaprta za promet, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. V bližini Firenc je motorist zdrsnil v reko in utonil.

Benetke znova pod vodo

Visoke vode so znova zajele tudi Benetke, kjer je bilo v soboto zvečer pod vodo 30 odstotkov mesta. Za danes in jutri napovedujejo dodatno poslabšanje, saj naj bi gladina morja dosegla 130 centimetrov. V tem primeru bo poplavljenih kar 46 odstotkov Benetk. V novembrskih katastrofalnih poplavah je sicer voda v mestu dosegla kar 187 centimetrov.