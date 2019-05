Iskalna akcije je zaradi narasle reke otežena. Foto: EPA

Nesreča se je zgodila v neposredni bližini znamenite stavbe parlamenta v sredo okoli 21.00. Domnevno je bil vzrok trčenje v drugo ladjo, večjo rečno križarko. Ladja se je po trku prevrnila in turisti so padli v Donavo, ki je zaradi obilnega deževja močno narasla, njen tok pa je zelo močan.

Na ladji je bilo 30 južnokorejskih turistov in trije vodiči ter dva Madžara. Sedem Južnih Korejcev so rešili, sedem jih je umrlo, 19 je še pogrešanih, med njimi je tudi vsaj en otrok. Zdravstveno stranje tistih, ki so jih potegnili iz vode, je stabilno, a bili so močno podhlajeni.

Eden od madžarskih reševalcev je dejal: "Uspeli smo rešiti nekatere turiste. Več je v kritičnem stanju, nekatere smo tudi oživljali."

Iskanje je močno ovirano zaradi narasle vode in neviht, ki so se razbesnele nad Budimpešto.

Seul poslal svoje reševalce

Jožnokorejsko zunanje ministristvo je sporočilo, da bo na Madžarsko poslalo svojo reševalno ekipo z 18 člani, ki bo združilo moči z domačimi. Nudili bodo tudi pomoč preživelim.

Potopljeni trup ladje so našli le nekaj metrov od pomola, ob katerem se sicer zasidrajo ladje. Foto: Reuters

Na Donavi zaustavljen promet

V reševalni akciji sodelujejo čolni, potapljači, pomagajo si tudi z radarskimi napravami, s katerimi iščejo pogrešane več kilometrov navzdol od kraja nesreče. Južneje od Budimpešte je na reki Donavi zaustavljen ves promet. Temperatura vode je le med 10 do 12 stopinj Celzija.

Južne Korejce je prevažalo 27-metrsko dvonadstropno plovilo z imenom Hableany (Morska deklica), ki je lahko sprejelo do 60 ljudi. Turiste je vozilo od leta 2003 in je bilo redno vzdrževano. Plovilo so sicer izdelali v nekdanji Sovjetski zvezi leta 1949, v 80. letih prejšnjega stoletja pa so ga na Madžarskem obnovili.