Sprva so mediji ugibali, da so se Italijani zastrupili s školjkami v eni izmed hvarskih restavracij, kjer so večerjali, a je bila ta teorija naglo ovržena. Foto: AP

Umrli je 57-letni menedžer s Sicilije Eugenio Vinci, s plinom, ki je uhajal iz nedovoljenega bencinskega agregata, pa so se poleg obeh otrok zastrupili še Vincijeva žena in dva odrasla prijatelja.

Stanje treh odraslih Italijanov je dobro ‒ 46-letno mamo obeh otrok so zadržali na zdravljenju v bolnišnici, druga dva, 64-letnega moškega in 56-letno žensko, pa so odpustili v domačo oskrbo in sta včeraj prišla po svoje stvari na nesrečno jadrnico.

Otroka sta medtem še vedno v kritičnem stanju, njuno življenje pa ostaja ogroženo, a so zdravniki danes prvič izrazili malce več optimizma glede njunega okrevanja. Kot so povedali za Jutarnji list in Slobodno Dalmacijo po jutranji viziti, pričakujejo, da bi otroka lahko kmalu začeli zbujati iz umetne kome in ju odklopili z respiratorja.

Dečku in deklici so sicer v sredo slikali možgane, da bi preverili, koliko škode jima je vdihavanje ogljikovega monoksida pustilo.

Z magnetno resonanco so ugotovili, da imata otroka določene spremembe na možganih, a za zdaj ni znano, za kakšne in kako resne spremembe gre.

Prijeta lastnik in kapitan

Splitska policija je v sredo zaradi zastrupitve na jadrnici Atlantia tudi prijela dve osebi, 24-letnega lastnika ladje in 27-letnega kapitana, ki sta bila medtem že izpuščena in se bosta v nadaljnjem postopku branila na prostosti. Oba sta hrvaška državljana.

Kot so ugotovili v preiskavi, sta lastnik in kapitan ladje prejšnji teden po odpovedi dizelskega generatorja na jadrnico namestila bencinski agregat, ki je namenjen uporabi v gradbeništvu in v odprtih prostorih, prepovedana pa je uporaba na plovilih, saj se zaradi nevarnosti vžiga na plovilih ne uporablja nič na bencinski pogon.

Kot piše Jutarnji list, gre očitno za nepremišljeno "sam svoj mojster" potezo obeh Hrvatov, ki sta se znašla v časovni stiski ‒ pokvarjeni agregat sta morala namreč zamenjati kar se da hitro, saj sta dva dni pozneje že pobrala Italijane v splitskem pristanišču. Ti so rezervirali osemdnevno plovbo z jadrnico, zastrupili pa so se tretji večer, ko so se odpravljali spat.

Najhuje so jo odnesli tisti, ki so se gibali oz. spali na desni strani ladje.

Grozi jima do osem let zapora

Če bodo lastniku jadrnice in kapitanu dokazali krivdo, jima grozi do osem let zapora. Oba sta dejala, da se ne čutita kriva za zastrupitev turistov, in poudarila, da sta prav ona nudila prvo pomoč vsem zastrupljenim. Pravita, da sta nad celotno situacijo izjemno pretresena.

"Molim Boga, da bo z otrokoma vse v redu. Še vedno sem zelo pretresen, ker sem po navodilih urgence po telefonu sam nudil pomoč ponesrečenim, ko smo kar najhitreje skušali doseči hvarsko pristanišče," je dejal lastnik jadrnice. "Ne čutim se krivega za to, kar mi očitajo, ne morem pa se zdaj spuščati v vse podrobnosti in odgovarjati na vsa vprašanja, ker sem še pod močnim vtisom vsega."