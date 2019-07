Neurje naj bi trajalo le 20 minut. Foto: Reuters

"Šest turistov je umrlo in najmanj 30 ljudi je bilo ranjenih med ciklonom," je sporočil vodja civilne zaščite na severu Grčije Haralambos Steriadis.

Umrli so češki par, katerega karavan je odpihnil veter, ruski oče in njegov sin, na katera je padlo drevo, ter romunska ženska in njen otrok, na katera so padle ruševine neke stavbe.

Televizijski posnetki so prikazali prevrnjene avtomobile, padla drevesa, odkrite strehe in zemeljske plazove v regiji Halkidiki v bližini mesta Solun. Po navedbah prič je neurje trajalo zgolj 20 minut.

"Šlo je za pojav brez primere" z zelo silovitim vetrom, tornadi in silovito neurje s točo, je dejal Steriadis in dodal, da so v Halkidiki razglasili izredne razmere.

Neurje tudi v Severni Makedoniji



Hudo neurje s silovitim vetrom in točo je v sredo zvečer prizadelo tudi Prespansko dolino v Severni Makedoniji, od koder poročajo o veliki gmotni škodi. Številne vasi so ostale brez električne energije.



Župan občine Resen Živko Gošarevski je po poročanju makedonske tiskovne agencije Mia izjavil, da prebivalci Prespanske doline ne pomnijo takšnega neurja. "Nekateri vasi so odrezane od sveta, saj so drevesa padla na ceste, na hišah so odkrite strehe, porušeni so drogovi. Posamezne vasi so brez elektrike, je pa najpomembneje, da ni poškodovanih," je dejal. Dodal je, da je neurje trajalo približno pol ure in uničilo kmetijske pridelke. Največja gmotna škoda je nastala v obmejnih vaseh Štrbovo, Nakolec, Krani in Ljubojno.