Odvetnik Bratić, ki je vložil prijavo, Kučanu očita, da ni ukrepal zoper izvajalce domnevnih vojnih v Sloveniji in da je celo spodbujal k njihovemu izvajanju. Foto: BoBo

Bratić je za RTV Slovenija sporočil, da preiskuje zločine nad pripadniki nekdanje JLA in civilisti v času spopadov na območju nekdanje Jugoslavije v devetdesetih letih.

Kot poroča Al Džazira Balkans, se prijava nanaša tudi na Janeza Slaparja, ki je bil v tistem času načelnik štaba Teritorialne obrambe, Franca Anderliča, ki je poveljeval eni od organizacijskih enot Teritorialne obrambe, ter še tri ljudi, ki se jim očita, da so bili "neposredni izvajalci zločina".

Srbski dnevnik Politika piše, da se jim očita kršitve Ženevske konvencije v času oboroženih spopadov med JLA in zveznimi policijskimi enotami ter slovensko Teritorialno obrambo in drugimi enotami, ki so v Sloveniji trajal od 27. junija do 7. julija 1991.

V osamosvojitveni vojni je bilo ubitih 19 ljudi na slovenski strani, na strani JLA pa 45. Na slovenski strani je bilo ranjenih 182 ljudi, na strani JLA pa 146. Ubitih je bilo tudi 12 tujih državljanov. Po uradnih podatkih je bilo ujetih 4.693 pripadnikov JLA in 252 zveznih policistov.

Prijava navaja, da je "skupine pripadnikov Teritorialne obrambe Slovenije 29. junija 1991 v Škofijah, v neposredni bližini istoimenskega mejnega prehoda med takratno SFRJ in Italijo, v času trajanja sporazuma o prekinitvi ognja med stranmi v oboroženem spopadu z avtomatskimi puškami streljala na kolono, ki jo je sestavljalo pet terenskih vozil JLA".

Kot navaja odvetnik Bratić, je bil "Kučan takrat predsednik Slovenije in je imel efektivno komandno oblast nad vsemi oboroženimi formacijami in tako sodi v niz glavnih vojnih zločincev v razbijanju Jugoslavije".

"Kučan ne samo, da ni ničesar storil, da se izvajalce kaznuje, ampak je spodbujal k izvajanju vojnih zločinov, zato so do 8. julija 1991 izvršeni številni vojni zločini nad civilnim prebivalstvom, med katerim so tudi žene in otroci pripadnikov JLA, ranjenci, sanitetno osebje, ujetniki, vojaki, ki so se predali," je dejal Bratić.

V pripravi so nove prijave

Bratić je na vprašanja dopisnika RTV Slovenija Boštjana Anžina odgovoril, da so "v pripravi prijave tudi za ostale dogodke, v katerih so po naši oceni glede na razpoložljive dokaze, kršena pravila mednarodnega humanitarnega prava in in izvrešni zločini proti pripadnikom JLA, med katerimi do nekateri Madžari, Makedonci, Albanci in Muslimani, ne samo Srbi ali Črnogorci".



Po njegovih besedah bo eno prijavo kmalu vložila "mati ubitega pripadnika JLA makedonske narodnosti".



Kot je še zapisal Bratić, se vzpostavlja tudi Center za raziskovanje in dokumentiranje vojnih zločinov na ozemlju Slovenije in Hrvaške, sorodniki žrtev pa bodo lahko predstavili svoje dokaze in vedenja o zločinih.



Poskušali smo dobiti Kučanov odziv, a za zdaj nismo bili uspešni.

Kučan je bil pred razpadom Jugoslavije na čelu Zveze komunistov Slovenije, od leta 1990 je bil predsednik predsedstva Slovenije, takrat še jugoslovanske republike, po osamosvojitvi pa je bil njen prvi predsednik, ki je ostal na položaju dva mandata, vse do leta 2002.