Po najnovejših podatkih je napadalec – napad se je zgodil ob 13.58 po krajevnem času – zabodel več kot deset ljudi. Napadalca so mimoidoči onemogočili pred prihodom policije, ki je potem napadalca ubila.

Televizija Sky je že kmalu po napadu poročala, da je umrl eden izmed zabodenih, kar so okoli 19. ure britanske zdravstvene oblasti potrdile. Nekaj minut pozneje so sporočili, da so bile poškodbe usodne še za drugega ranjenca.

Policija še naprej preiskuje prizorišče. Foto: Reuters

Kot je na popoldanski novinarski konferenci dejal vodja britanske protiteroristične enote Neil Basu, je napadalec nosil jopič, za katerega je obstajal sum, da je poln eksploziva. Pozneje se je izkazalo, da je imel na sebi pritrjeno lažno eksplozivno telo, je dejal Basu.

Kot je še dejal vodja protiteroristične enote, bo še naprej okrepljen nadzor središča mesta.

Predtem so britanski mediji zmotno poročali, da policija išče še enega osumljenca.

"Še posebej se želim pokloniti izjemnemu pogumu mimoidočih, ki so fizično ukrepali, da bi zaščitili življenja drugih. Zame predstavljajo najboljše v tej državi in v njenem imenu se jim želim zahvaliti," je v izjavi za televizijo nekaj ur po napadu dejal britanski premier Boris Johnson, ki je dejal, da je operacija končana. Notranja ministrica Priti Patel je izrazila veliko zaskrbljenost nad dogajanjem na mostu, policiji in intervencijskim ekipam se je zahvalil tudi laburistični vodja Jeremy Corbyn.

BBC-jev novinar John McManus, ki je bil v času napada na mostu, je v prvem javljanju dejal, da je videl skupino moških, ki so bili vpleteni v pretep, nakar je prišla policija, potem pa je bilo slišati strele. Prestrašena množica je bežala v vse smeri. Policija je takoj izpraznila most, ljudje so se morali umakniti na severno stran.

Pred dvema letoma osem mrtvih

Junija 2017 se je na Londonskem mostu zgodil napad, v katerem so trije napadalci s kombijem zapeljali v pešce, potem pa napadli še mimoidoče v okolici mostu. Pri tem je umrlo osem ljudi, skoraj 50 je bilo ranjenih.

Združeno kraljestvo je na začetku novembra znižalo stopnjo pripravljenosti z velike ("severe") na znatno ("substantial"), kar je najnižja stopnja po letu 2014.