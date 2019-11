Zavezništvo bo prihodnji teden praznovalo 70 let obstoja. Foto: Reuters

Teden dni pred vrhom, ki bo posvečen 70. obletnici zveze Nato, se je 29 držav članic dogovorilo o spremembah višine prispevkov za delovanje tega politično-obrambnega zavezništva. Nemčija bo tako z letom 2021 svoj prispevek v proračun za delovanje zavezništva povečala s 14,8 odstotka na 16,35 odstotka, prispevek ZDA pa se bo z 22,1 odstotka znižal na 16,35 odstotka. Nato potrebuje denar tako za delovanje svojega sedeža v Bruslju kot za vojaške operacije v tujini in naložbe v infrastrukturo, piše Deutsche Welle.

Višina prispevka v proračun zavezništva vsake države članice je odvisna od bruto družbenega proizvoda države, z izjemo ZDA, ki je številčno omejen, saj bi v nasprotnem primeru ZDA morale prispevati kar okoli polovico vsega proračuna organizacije. Letos so ZDA za delovanje Nata na primer prispevale skoraj 490 milijonov evrov, Nemčija pa 313 milijonov. Nato je imel letos na voljo 2,12 milijarde evrov.

Srečanje Stoltenberga in Macrona Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg bo v Parizu obiskal francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je močno razočaran zaradi neusklajenosti evropskih zaveznic z ZDA, kar se je izkazalo zlasti v primeru turške ofenzive v Siriji. Macron je v nedavnem pogovoru za britanski tednik Economist celo dejal, da je Nato "možgansko mrtev", in se zavzel za okrepitev samostojnih obrambnih zmogljivosti Evropske unije. V drugih članicah Nata so mnenje francoskega predsednika označili za pretirano, vendar pa so po drugi strani odprli razpravo o reformiranju zavezništva.

Stoltenberg pa je opozoril, da bi vsak poskus oddaljevanja Evrope od Severne Amerike ne le oslabil Nato, ampak tudi razdelil Evropo.

"Vse članice zavezništva so se strinjale z novo formulo za izračun prispevka za delovanje organizacije. V skladu z njo se bodo prispevki večine evropskih zaveznic in Kanade povečali, prispevki ZDA pa zmanjšali. To je pomemben dokaz predanosti zaveznic k delovanju organizacije in pravičnejši razporeditvi bremen," je dejal neimenovani predstavnik Nata.

Predsednik ZDA Donald Trump se je večkrat pritožil, da ZDA v proračun Nata prispevajo nesorazmerno visok delež, in od drugih držav članic zahteval, naj uresničijo obljube in za delovanje zavezništva do leta 2024 prispevajo dva odstotka svojega BDP-ja.