Ladja Bruno Gregoretti z rešenimi prebežniki v pristanišču na Malti leta 2015. Foto: EPA

Italijanska vlada prebežnikom ne dovoli vstopa na italijansko ozemlje, dokler ne bodo druge države Evropske unije sporočile, da so jih pripravljene sprejeti. Hkrati so v Rimu sporočili, da bodo vstop v državo dovolili šestim mladoletnikom.

Pozneje je vir pri italijanskem notranjem ministrstvu, ki ga vodi Matteo Salvini, potrdil, da lahko ladjo zapusti 16 mladoletnikov, vsi pa so stari od 15 do 17 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z ladje so zaradi zdravstvenega stanja predtem evakuirali še nekaj prebežnikov, med njimi tudi nosečnico, njena dva sinova in njenega partnerja.

Evropska komisija je sporočila, da je po italijanski zahtevi za prerazporeditev prebežnikov v stiku s članicami, ki bi jih bile pripravljene sprejeti.

Italija v nedeljo dovolila vplutje

Italijanska obalna straža je v četrtek zvečer v Sredozemskem morju rešila 140 prebežnikov, ki so se z dvema gumijastima čolnoma odpravili na pot iz Libije v Evropo in na morju zašli v težave. Rešene prebežnike je prevzela ladja obalne straže Bruno Gregoretti, a ji italijansko notranje ministrstvo sprva ni dovolilo vpluti v katero od italijanskih pristanišč, nato pa je vplutje odobrilo v nedeljo.

Pred libijsko obalo se je sicer v četrtek zgodila tragedija, ko se je prevrnila lesena ladja, na kateri naj bi bilo do 300 prebežnikov, umrlo pa naj bi do 200 ljudi.