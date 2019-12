Papež Frančišek je ob polnoči daroval tudi polnočnico, v kateri je pozval k ljubezni do bližnjega. Foto: Reuters

83-letni papež je z balkona papeške palače nagovoril množico vernikov na Trgu svetega Petra v Vatikanu in tradicionalno pozval k miru na svetu. Posebej je omenil Sveto deželo, Sirijo, Libanon, Jemen, Irak, Venezuelo, Irak in države na severu Afrike.

"V medosebnih, družinskih in družbenih odnosih vlada tema, a Jezusova luč je kljub temu močnejša," je dejal in opozoril na preganjanje kristjanov v Burkini Fasu, Maliju, Nigru in Nigeriji. Posebej se je spomnil težke usode beguncev in prebežnikov: "Nepravičnost je tista, ki jih sili, da prečkajo puščave in morja, ki postajajo pokopališča. Nepravičnost jih sili v to, da prestajajo nepredstavljive oblike zlorab, različne načine zasužnjevanja in mučenje v človeka nevrednih begunskih taboriščih. Nepravičnost jih tudi sili iz krajev, v katerih bi imeli možnosti za dostojno življenje, a se namesto tega znajdejo pred zidovi brezbrižnosti."

Papež je še opozoril, da za končanje teh krivic ni treba veliko, saj lahko majhne korake začnemo delati že v svoji skupnosti. "Naj Bog omehča naša kamnita in vase zavarovana srca in jih spremeni v kanale svoje ljubezni. Naj prinese nasmeh vsem otrokom sveta, vsem, ki so zapuščeni in ki občutijo nasilje," je dejal.

Na božični dan se kristjani spominjajo Jezusovega rojstva. Foto: Reuters

Poziv k miru po svetu

V lanskem nagovoru, ki mu je na Trgu svetega Petra prisluhnilo okoli 50.000 vernikov, je Frančišek med drugim pozval k miru med Izraelci in Palestinci, končanju vojne v Siriji in Jemnu, spomnil pa je tudi na tisoče razseljenih in beguncev v Afriki. Pozval je tudi k bratstvu med ljudmi in preseganju razlik.

Čez dan bodo povsod potekale praznične božične maše.

Urbi et orbi dvakrat na leto

Papež tradicionalno blagoslovi mesto Rim in svet dvakrat letno, in sicer za veliko noč in božič, ter ob svojem prvem javnem nastopu. Ritual papeškega blagoslova se je razvil v 13. stoletju in spada med apostolske blagoslove.

Frančišek se v nasprotju z dolgoletnim papežem Janezom Pavlom II., ki je blagoslov mestu in svetu podelili v različnih jezikih, običajno drži italijanščine.

Božič je za veliko nočjo drugi največji krščanski praznik. Kristjani verjamejo, da je bil Jezus hkrati Bog in človek. Z njegovim rojstvom naj bi se Bog dokončno in nepreklicno zavzel za svet in za človeka ter mu pomagal, da se odreši.