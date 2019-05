Reševalci iščejo 21 pogrešanih. Foto: EPA

64-letnega kapitana ukrajinske narodnosti, ki je upravljal večjo turistično ladjo Viking Sigyna ‒ ta je dobesedno povozila ladjico Mala morska deklica, ki je iz neznanega razloga zapeljala pred ladjo Viking ‒, so pridržali zaradi nevestnega opravljanja dela. Kot poroča BBC, naj bi bil kapitan iz Odese.

Ladjica, ki je bila dolga 27 metrov, se je potopila v pičlih sedmih sekundah. Preiskovalci bodo morali zdaj najprej dvigniti potopljeno ladjico, saj je bilo sedem preživelih v času nesreče na palubi ‒ ti so tudi skočili v vodo, drugi pa pod njo.

Preiskovalci, ki so zaradi narasle reke in močnih tokov razširili območje preiskave, bodo morali najprej dvigniti potopljeno ladjico. To jim zaradi močnega deževja še vedno ni uspelo.

Upanja za preživele je malo. Večina turistov na ladjici je bila starih od 40 do 50 let, med njimi sta bila tudi 6-letni otrok in starejši moški.

Rečni promet preobremenjen

V iskalni akciji sodelujejo tudi južnokorejski vojaki. Na ponesrečeni ladjici je bilo 35 ljudi, od tega 33 Južnih Korejcev in dva člana madžarske posadke. Nihče na ladji Viking, ki je plula pod švicarsko zastavo, ni bil ranjen, poroča BBC.

Policija je že uvedla kazensko preiskavo dogodka. Kot je poročal posebni RTV-jev poročevalec iz Budimpešte Boštjan Rovs, se poznavalci strinjajo, da je bila med nesrečo na reki prevelika gneča ladijskega prometa.

Potniki niso imeli rešilnih jopičev

Med možnimi vzroki nesreče je poleg slabega vremena in močnih tokov tudi to, da je bila noč, Donava pa je v tem času mrzla. Turisti na ladjici prav tako niso imeli rešilnih jopičev. Še vedno ni izključena človeška krivda.

Tako ladjica Mala morska deklica kot večja ladja Viking sta v sredo zvečer pluli v isti smeri po Donavi, proti severu. Ladjica je iz zdaj še neznanega razloga zavila nekoliko v levo, v smeri, po kateri je plul Viking, in prišlo je do trka.

"Ko sta ladji pripluli do podpornih stebrov Margaretinega mostu, je ladja Morska deklica iz neznanega razloga zavila pred ladjo Viking, zato se je ta vanjo zaletela. Manjša ladja se je prevrnila in čez sedem sekund potonila," je že v četrtek, po tragični nesreči, pojasnil sosledje dogodkov tiskovni predstavnik policije Pal Adrianso.