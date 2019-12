Zaradi visokih valov ob obalah Galicije in Asturije so razglasili rdeči vremenski alarm. Foto: EPA

V španski Andaluziji je v soboto umrl 68-letni Nizozemec, ki je utonil med deskanjem na razburkanem morju, v provinci Granada pa je umrl moški, ki ga je skupaj z avtomobilom odnesla narasla reka v mestu Huescar. V Madridu je umrla 32-letna Korejka, na katero je padel kos pročelja stavbe, ki ga je odtrgal veter, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Morska pena je poplavila ulice v mestu Bayona v španski Galiciji. Foto: EPA

Zaradi neurja so marsikje v Španiji ostali brez elektrike, na letališčih v Galiciji pa so morali preusmeriti ali odpovedati več poletov. Za celotno obalo Galicije in Asturije so zaradi nevihte Fabien, ki prinaša vetrove s hitrostjo do 141 kilometrov na uro ter ustvarja visoke valove, razglasili rdeči vremenski alarm, kar je najvišja stopnja ogroženosti.

V Italiji je v soboto med neurjem v Furlaniji – Julijski krajini blizu mesta Pordenone na severu države neki moški utonil v avtomobilu. Zapeljal je na poplavljeno cesto, ki je bila zaprta za promet, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. V bližini Firenc je motorist zdrsnil v reko in utonil.

Benetke znova pod vodo

Visoke vode so znova zajele tudi Benetke, kjer je bilo v soboto zvečer pod vodo 30 odstotkov mesta. Za danes in jutri napovedujejo dodatno poslabšanje, saj naj bi gladina morja dosegla 130 centimetrov. V tem primeru bo poplavljenih kar 46 odstotkov Benetk. V novembrskih katastrofalnih poplavah je sicer voda v mestu dosegla kar 187 centimetrov.