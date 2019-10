Tokratno zasedanje spodnjega doma britanskega parlamenta je prvo čez vikend po začetku Falklandske vojne leta 1982. Foto: MMC RTV SLO/EPA

Poslance in poslanke bo najprej nagovoril premier Boris Johnson, ki bo nekaj ur odgovarjal tudi na njihova vprašanja.

Nato se bo začela razprava o predlogu vlade, da naj parlament podpre dogovor o brexitu. Več poslancev in poslank je k temu predlogu vložilo amandmaje. Eden izmed teh zahteva, da bi rok za izstop podaljšali za obdobje, dokler ne bi dogovor dokončno postal zakon. Drugi predvideva trimesečni odlog izstopa, da bi lahko prej izvedli predčasne parlamentarne volitve, tretji pa preklic brexita.

Amandmaje, o katerih bodo poslanci in poslanke glasovali, bo izbral predsednik poslanske zbornice John Bercow. Začetek glasovanj je predviden okoli 15.30 po srednjeevropskem času.

Če bodo poslanci podprli predlog vlade brez amandmajev, bi lahko Združeno kraljestvo iz Unije še izstopilo 31. oktobra. Izstopni dogovor bodo sicer uzakonili s posebnim zakonom, o katerem bi lahko glasovali že na začetku prihodnjega tedna. Če bodo podprli katerega izmed amandmajev, pa je odlog brexita verjetnejši.

Johnson računa tudi na poslance, ki jih je izključil iz stranke

Za potrditev dogovora Johnson potrebuje 320 glasov, a za zdaj še ni znano, ali bo dobil zadostno podporo. Po poročanju BBC-ja lahko računa na 302 glasova (272 konservativcev, 21 neodvisnih in devet laburističnih poslancev in poslank), proti je 301, med njimi velika večina laburistov. Neodločenih je 36 poslancev in poslank, od tega 15 konservativcev, 15 laburistov in šest neodvisnih.



Johnson upa na podporo tudi 21 poslancev, ki jih je zaradi nasprotovanja prejšnji mesec izključil iz konservativne stranke.



Ob morebitni zavrnitvi dogovora bodo poslanci in poslanke glasovali še o predlogu vlade, ki predvideva izstop brez dogovora. Podpora temu je malo verjetna.

Če parlament ne bodo potrdil niti dogovora niti izstopa brez dogovora, bo moral premier zaprositi za preložitev brexita.