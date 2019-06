Moj edini cilj je bil pripeljati izčrpane in obupane ljudi na obalo, pravi 31-letna kapitanka. Foto: Reuters

"Ni šlo za dejanje nasilja, temveč za neposlušnost," je dejala v pogovoru za italijanski dnevnik Corriere della Sera. 31-letnico so po vplutju prijeli, italijanske oblasti pa so jo obtožile ogrožanja varnosti vojaškega hitrega čolna in ljudi na njegove krovu, zaradi česar ji grozi tudi zaporna kazen, poroča Guardian.

"Situacija je bila obupna. Moj edini cilj je bil pripeljati izčrpane in obupane ljudi na obalo. Nikakor ni bil moj namen, da bi kogarkoli ogrozila. Sem se že opravičila in še enkrat ponavljam svoje opravičilo," je dejala. Sea Watch 3 je pred 17 dnevi blizu libijske obale rešila 52 prebežnikov, že pred soboto pa so italijanske oblasti 12 prebežnikov iz zdravstvenih razlogov vzele pod svojo oskrbo, preostalih 40 pa je čakalo na rešitev nastale situacije. Kot je v četrtek pojasnila nemška kapitanka ladje, ki je plula pod nizozemsko zastavo, so skušali že dva tedna skleniti dogovor z več sogovorniki, Italijo, Nemčijo, Malto in Francijo ter tudi Evropsko komisijo, a brez uspeha. "Zelo jasno nam je, da nihče izmed teh akterjev nima interesa za iskanje rešitve, in tako smo bili mi tisti, ki smo morali ukrepati," je dejala Nemka.

Italijanske oblasti jim niso dovolile vpluti v pristanišče v Lampeduso, kar je potem v noči s petka na soboto kljub prepovedi storila. Rešene prebežnike so prepeljali v sprejemni center, kjer zdaj čakajo na premestitev v Francijo, - francoski notranji minister je povedal, da so jih pripravljenih sprejeti 10, ali v Nemčijo, na Finsko, v Luksemburg ali na Portugalsko. Italijanska obalna straža je zasegla ladjo in jo odvlekla na kopno.

Moje življenje je preprosto. Sem belka, Nemka, rojena v bogato državo in s pravim potnim listom. Ko sem se tega zavedla, sem čutila moralno obvezo, da pomagam tistim, ki niso imeli takih priložnosti kot jaz. Carola Rackete

"Nisem imela pravice ubogati. Prosili so me, naj ji odpeljem nazaj v Libijo. S pravnega vidika so ti ljudje bežali iz države, v kateri divja vojna, in zakon prepoveduje, da jih odpelješ nazaj tja," je dejala Nemka. Johannes Bayer, vodja nevladne organizacije, ki upravlja z ladjo Sea Watch, je ob tem povedal, da so ponosni na svojo kapitanko.

Italijanski notranji minister Matteo Salvini je v preteklih dneh na Twitterju večkrat ostro kritiziral Nemko, da lahko pomaga tudi pomoči potrebnim v Nemčiji in ne hodi v Italijo. To je bil njegov odziv na njeno izjavo, da se je rodila kot belka, Nemka in v bogati državi, in da ko se je tega zavedla, se je odločila, da kot prostovoljka pomaga tistim, ki niso imeli take sreče kot ona. Ko so jo, takrat so še iskali rešitev za ladjo, povprašali, kaj meni o Salvinijevih kritikah, je ostro odgovorila, da zanj nima časa. "Če povem po pravici, nisem prebrala komentarjev, nimam časa zanje. Poskrbeti moram za 40 ljudi. Gospoda Salvini naj se postavi v vrsto."

Zbrali že več kot 350.000 evrov

Nemka, za mnoge junakinja zaradi svojega upiranja Salvinijevi politiki zaprtih vrat, je zdaj v hišnem priporu, v začetku tedna je pričakovati, da jo bo zaslišal sodnik v Agrigentu na Siciliji. Za obtožbe, očitajo ji sokrivdo pri nezakonitem priseljevanju in ogrožanja vojaškega plovila, ji grozi med 3 in 10 let zapora. Njena aretacija je spodbudila zbiranje denarnih sredstev za pravni boj, h kateremu sta pozvala nemška zvezdnika. Do sredine nedelje je bilo zbranih že več kot 350.000 evrov, še poroča Guardian. "Prepričani smo, da nekdo, ki rešuje življenja, ni kriminalec. Kdorkoli misli drugače, se moti," je v videonagovoru dejal komik Jan Böhmermann, ki je začel kampanjo skupaj s TV-voditeljem Klaasom Heufer-Umlaufom.