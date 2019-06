Vprašanje je, ali bo obnova znamenite katedrale res končana v petih letih. Foto: AP

Mašo daruje pariški nadškof Michel Aupetit, na njej pa so predvsem duhovniki, kanoniki in tudi delavci, ki cerkev obnavljajo. Z bogoslužjem, ki ga v živo prenašajo na katoliškem programu KTO, sicer obeležujejo praznik posvetitve katedrale, ki ga običajno praznujejo 16. junija.

"To bo lep simbolični dogodek. Prisotna bo lahko le majhna skupina ljudi, kar je razumljivo zaradi velikega varnostnega tveganja," je dejal francoski minister za kulturo Franck Riester.

Požar, ki je pred natanko dvema mesecema zajel pariško katedralo, je uničil dve tretjini strehe, porušil pa se je tudi stolpič. Riester je ta teden ocenil, da bo obnova zahtevna. "Notre-Dame je še vedno nestabilna, predvsem njeni oboki, ki se še vedno lahko zrušijo," je poudaril. Pojasnil je, da še vedno niso ugotovili vzroka požara, a za zdaj kaže, da ni šlo za kaznivo dejanje.

Velike obljube še niso izpolnjene

V dveh mesecih po požaru so sicer donatorji nakazali zgolj devet odstotkov oziroma okoli 80 milijonov izmed obljubljenih 850 milijonov evrov za obnovo cerkve. Darove so doslej nakazali predvsem posamezniki. Premožne francoske družine, ki so napovedale pomoč v višini 100 ali 200 milijonov evrov - gre za bogataša Bernarda Arnaulta in Francois-Henrija Pinaulta -, pa denar pošiljajo po manjših vsotah. Tako lahko darujejo, kadar želijo in za točno določen del obnove.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je obljubil, da bodo katedralo obnovili v petih letih, a Riester je nekoliko previdnejši: "Prav je, da je predsednik jasno povedal ambiciozen cilj, a na koncu bo najpomembneje, da bo delo kakovostno opravljeno. Zato ni tako pomembno, ali bo obnova popolnoma končana v petih letih ali ne."