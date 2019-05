Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je v torek zvečer v televizijskem nagovoru pozval politike in državljane, naj ne glede na trenuten politični položaj zaradi afere Ibiza pokažejo pogum in "nekaj zaupanja". Politike je tudi pozval, naj prevzamejo odgovornost za Avstrijo. Foto: Reuters

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je v torek popoldne nagovoril državljane in jih pozval k umiritvi razmer po razkritju korupcijske afere Ibiza. "Politiki so izvoljeni, da ustrezno odločijo, kaj je korektno, in morajo biti vzor /.../, in večina avstrijskih politikov je takšnih," je dejal. Ob tem je izrazil prepričanje, da nihče ne gre v politiko, da bi kršil meje. "Politiki si predvsem želijo izboljšati življenja vseh in temu cilju marsikaj podredijo, tudi v zasebnem življenju in na drugih področjih."

Po napovedih bo začasna vlada pod vodstvom kanclerja Sebastiana Kurza pred predsednikom države Alexandrom Van der Bellnom prisegla ob 13. uri. Nato naj bi po 14. uri sledila prva seje nove vlade.

Kot je za Radio Slovenija poročala Petra Kos Gnamuš, se je avstrijski predsednik svojim državljanom opravičil za škodo, ki je po njegovem mnenju nastala zaradi posnetkov z nekdanjim predsednikom avstrijske svobodnjaške stranke in nekdanji podkanclerjem Heinzem Christianom Strachejem: "Avstrijci nismo takšni, Avstrija preprosto ni takšna, in to moramo dokazati."

Afera bo imela posledice za gospodarstvo

Van der Bellen pozval k umiritvi razmer.

Ob tem je poudaril posledice afere za gospodarstvo. "To je pomembno za izvozno gospodarstvo, predvsem pa je pomembno za vprašanje, ali in katera podjetja se bodo naselila v Avstriji. In pa, kako radi bodo k nam prihajali turisti. Ne gre za trivialno vprašanje, tu gre za več deset tisoč delovnih mest." Politike je pozval: "Ne razmišljajte o tem, kaj bi lahko kratkoročno iztržili za vašo stranko, temveč o tem, kaj bi lahko naredili za Avstrijo."

Alexander van der Bellen je na pobudo avstrijskega zveznega kanclerja Sebastiana Kurza razrešil notranjega ministra Herberta Kickla in ministre iz vrst svobodnjaške stranke, ki so sami želeli izstopiti iz vlade. Sicer pa ostaja odprto tudi vprašanje, ali bo kancler ostal na položaju do volitev, saj bo parlament na pobudo opozicijske stranke Zdaj v ponedeljek razpravljal o nezaupnici kanclerju Kurzu.

Znani novi ministri avstrijske vlade

Na Dunaju so v sredo potrdili imena novih ministrov avstrijske vlade, ki bodo nasledili ministre iz vrst svobodnjakov (FPÖ). Notranji minister bo nekdanji predsednik avstrijskega vrhovnega sodišča Eckart Ratz, ministrstvo za socialo bo v rokah nekdanjega visokega uradnika in pravnika Walterja Pöltnerja, na čelu ministrstva za infrastrukturo bo Valerie Hackl, do zdaj šefica avstrijske družbe za nadzor letalskega prometa Austro Control, obrambni resor pa bo vodil Johann Luif, član avstrijske vojske.

Uradništvo in šport, področja, ki so bila do zdaj v domeni zdaj že nekdanjega vodje svobodnjakov in podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja, bo prevzela ministrica za družino iz vrst ljudske stranke (ÖVP) Juliane Bogner-Strauss. Mesto državnega sekretarja za finance Huberta Fuchsa bo ostalo nezasedeno. Še vedno ostaja vprašanje, kdo bo podpredsednik avstrijske vlade, ki ga je vodil ravno Strache.

Afera Ibiza

V petek je bil v javnosti objavljen videoposnetek, na katerem je videti, da je Strache pred volitvami leta 2017 v zameno za pomoč pri povečanju volilne podpore svoji stranki ponujal poslovne pogodbe z vlado ženski, ki je trdila, da je bogata ruska vlagateljica ter da želi v Avstriji vložiti več sto milijonov evrov.

Ob tem je priznala, da je denar sumljivega izvora.

V posameznih odlomkih sedem ur dolgega videa, ki naj bi bil posnet v vili na španskem otoku Ibiza, je poleg Stracheja videti še njegovo soprogo ter Gudenusa.