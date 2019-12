Julian Assange ob prihodu na sodišče v Londonu po aretaciji, ki je sledila izgonu z ekvadorskega veleposlaništva. Foto: Reuters

Novinarji poudarjajo, da bi njegov izgon v ZDA "pomenil izjemno neveren presedan za novinarje, medijske organizacije in svobodo medijev".

Zaradi objav dokumentov ameriške vojske iz Afganistana in Iraka, ki so razkrila tamkajšnje vojne zločine ZDA in diplomatskih depeš State Departmenta, Assangeu v ZDA grozi obsodba razkrivanja državnih skrivnosti in vohunjenja ter skupno 175 let zapora.

"Tokrat ne želimo molčati," poudarjajo pobudniki poziva Spregovorimo za Assangea (Speak up for Assange). Poziv v sklopu pobude je v dveh tednih podpisalo 900 novinarjev iz 89 držav.

Novinarji v osmih različnih jezikih ostro obsojajo kršitve človekovih pravic Assangea, ki je zaprt v visoko varovanem zaporu Belmarsh v Združenem kraljestvu. Spominjajo na ugotovitve posebnega poročevalca Združenih narodov o mučenju Nilsa Melzerja, da je Assange pridržan v "krutih pogojih izolacije in nadzora, ki glede na njegov zaporniški status niso upravičeni". Opozoril je tudi, da bi ga nadaljnja izpostavljenost tem zlorabam lahko stala življenja.

Izjavo na spletni strani lahko podpišejo vsi v medijih zaposleni ljudje, kot so novinarji, fotografi, snemalci, režiserji dokumentarnih filmov, žvižgači in drugi.

Ekvador Assangue po več letih odrekel azil

Assange je v Belmarshu zaprt od aprila, potem ko so mu na ekvadorskem veleposlaništvu, kjer je živel več let, odvzeli azil. Assange se je na veleposlaništvu izogibal izročitvi na Švedsko, kjer so ga preiskovali zaradi posilstva. Švedsko tožilstvo je nato te preiskave letos opustilo.

Avstralcu še vedno grozi izročitev ZDA. Ameriška obtožnica Assangea med drugim bremeni zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning in vohunjenja. Glavno zaslišanje v zvezi z njegovo morebitno izročitvijo ZDA naj bi se predvidoma začelo 25. februarja.