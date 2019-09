Približno 7,2 milijona volivcev bo v Moskvi volilo 45 članov mestnega sveta, v katerem je imela doslej večino vladajoča Enotna Rusija, ki nikoli ni nasprotovala politiki Kremlju naklonjenega župana Sergeja Sobjanina. Foto: Reuters

Nekaj dni pred volitvami je sodišče v Moskvi izreklo visoke kazni več udeležencem protestov za svobodne in poštene volitve v mestni svet, ki so v ruski prestolnici potekali 27. julija.

Visoke zaporne kazni za udeležence protestov

Večletne zaporne kazni, ki jih je udeležencem julijskih protestov za svobodne in poštene volitve v moskovski mestni svet izreklo sodišče, so presenetile obtožence in njihove odvetnike. 34-letni Konstantin Kotov bo za zapahi preživel štiri leta, ker se je večkrat udeležil nedovoljenih protestnih shodov. Na triletno zaporno kazen so obsodili 26-letnega protestnika, ki je pripadnika nacionalne garde poškropil s solzivcem, in moškega, ki je policista udaril po zaščitni čeladi. Stroga kazen, kar pet let zapora, pa je doletela tudi 30-letnega blogerja, ki je po trditvah tožilstva v enem izmed tvitov pozval k nasilju nad otroki pripadnikov varnostnih organov.

Ruski predsednik Vladimir Putin je svoj glas že oddal. Foto: Reuters

Če ne bi moskovska volilna komisija v sredini julija sprejela odločitve, da na kandidatno listo za volitve v 45-članski mestni svet ne bo uvrstila najbolj znanih opozicijskih kandidatov, kar je mnoge Moskovčane pognalo na ulice, bi o volitvah verjetno poročali le mestni mediji.

A ker je policija protestnike na shodih pretepala in jih več kot dva tisoč priprla, v zaporu pa so končali tudi številni opozicijski politiki – Ilja Jašin, Dmitrij Gudkov, Aleksej Navalni – so moskovske volitve postale glavna notranjepolitična tema.

Navalni je svoje privržence pozval, naj glasujejo za kandidate, ki imajo največ možnosti, da porazijo predstavnike vladajoče stranke Enotna Rusija. Nad delom stranke, ki jo vodi premier Dmitrij Medvedjev, so volivci vse bolj razočarani, zato bodo njeni člani na volitvah sodelovali kot neodvisni kandidati.