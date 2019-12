Minister BiH-a za varnost Dragan Mektić je v petek pojasnil, da bodo prebežnike preselili v druge centre po BiH-u, ki imajo še proste zmogljivosti, dokler ne bodo za sprejem prebežnikov pripravili nekdanjo vojašnico Blažuj pri Sarajevu. Foto: Reuters

Še pred poldnevom je v Vučjak prispelo več deset policistov, med njimi tudi pripadniki posebnih enot, in avtobusi, ki bodo 350 prebežnikov prepeljali v nov sprejemni center v zapuščeni vojašnici Blažuj pri Sarajevu, vendar ta na sprejem še ni pripravljena. Zato bodo del prebežnikov sprva začasno nastanili v begunsko taborišče Ušivak v kraju Hadžići blizu Sarajeva.

Premestitev je bila sprva načrtovana za ponedeljek, a so jo zaradi tehničnih in varnostnih razlogov preložili na danes.

Vsi prebežniki ne želijo zapustiti Vučjaka

Življenje v Vučjaku. Foto: Reuters

Prebežniki v Vučjaku, teh je okoli 600, so zjutraj prejeli zajtrk, ki jim ga je zagotovil Rdeči križ, celotna premestitev pa naj bi bila končana v treh dneh. Ker vsi prebežniki ne želijo zapustiti Vučjaka, so iz Mednarodne organizacije za migracije (IOM), ki pomaga pri selitvi, sporočili, da bo selitev z avtobusi prostovoljna in da prebežnikov ne bodo silili v to, poroča novičarski portal klix.ba.

Policisti so novinarjem prepovedali dostop do območja iz varnostnih razlogov, tako da lahko pripadniki četrte veje oblasti dogajanje opazujejo oddaljeni približno štiri kilometre od centra, poroča portal Index.

Neprimerne bivalne razmere v Vučjaku

Center v Vučjaku leži v bližini nekdanjega odlagališča odpadkov in minskega polja in je že vse od nastanka junija tarča kritik zaradi neprimernih bivalnih razmer. Improvizirano taborišče blizu meje s Hrvaško so krajevne oblasti v Bihaću vzpostavile za nezakonite prebežnike, za katere ni bilo prostora v sprejemnih centrih. Sestavljajo ga šotori, ki jih ni mogoče ogrevati, v njem ni tekoče vode, stranišč in elektrike.

Prebežnik v Vučjaku z napisom, ki pravi: "EU, odpri mejo, tukaj umiramo." Foto: Reuters

Številni, med drugim tudi Svet Evrope in EU, so opozorili, da je Vučjak neprimeren za bivanje, življenje in zdravje ljudi v njem pa sta ogroženi. V zadnjem času so bili vse pogostejši pozivi k zaprtju tega taborišča. Za to se je prejšnji teden ob obisku Vučjaka zavzela tudi komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović, ki je razmere v tem taborišču v petek označila za najslabše v vsej Evropi.

Prejšnji teden, ko je zapadel sneg, so razmere v Vučjaku postale še bolj dramatične in napete. Skupina beguncev je v začetku tedna napadla nekaj policistov, zatem so v znak protesta zavračali hrano in pijačo.

Novi premier BiH-a Zoran Tegeltija je napovedal, da bodo z novim ministrom za varnost pripravili načrt za reševanje prebežniške krize v BiH-u. Ob tem je zatrdil, da predstavnikom EU-ja, tudi če bodo zagotovili denar za to, da bi migranti ostali v BiH-u, to ne bo uspelo.