Opozicijo in protestnike je razjezil nastop ruskega poslanca Gavrilova v gruzijskem parlamentu. Foto: Reuters

Protesti v Tbilisu so vzniknili v četrtek zvečer, saj je Irakli Kobačidze gostil delegacijo ruskega parlamenta in ruskemu poslancu Sergeju Gavrilovu dovolil, da je s položaja predsednika gruzijskega parlamenta nagovoril gruzijske poslance.

To je močno razjezilo zlasti opozicijske poslance, ki se bojijo, da bi Rusija lahko znova pridobila vpliv v tej nekdanji sovjetski republiki.



Gavrilov je moral zapustiti stavbo v spremstvu varnostnikov, povod za demonstracije pa so bile po njegovem prepričanju lažne novice, da je sodeloval v vojni v Abhaziji, kar pa ni res, je zatrdil.

Očitki o destabilizaciji Gruzije

Gruzijska predsednica Salome Zurabišvili je bila do sodelovanja ruske delegacije na srečanju v gruzijskem parlamentu kritična, češ da gre za poskus sosednje države uveljaviti svoje politične cilje. "Za Rusijo je to običajna metoda," je dejala. Premier Mamuka Bahtadze pa je po drugi strani napadel opozicijo in ji očital, da želi destabilizirati Gruzijo.

Predsednik ruske dume Vjačeslav Volodin pa je kritiziral gruzijske oblasti, da niso dovolj dobro poskrbele za varnost ruske delegacije na srečanju.

Protestniki poskušali vdreti v parlament



Že v četrtek zvečer se je v gruzijski prestolnici zbrala množica več kot 10.000 protestnikov, ki je zahtevala odstop Kobačidzeja. Ko so skušali protestniki vdreti v poslopje parlamenta, je posredovala policija, ki je uporabila solzivec, gumijaste naboje in vodne topove.

Na posnetkih, ki jih je predvajala državna televizija, je bilo videti več sto ljudi, kako pred parlamentom odstranjujejo ovire, ki jih je postavila policija. Nekaterim je uspelo vstopiti na dvorišče parlamenta, a jih je policija nato potisnila nazaj.

Številni protestniki so nosili zastave Gruzije in EU-ja ter transparente z napisi Rusija je okupator.



Gruzija je prozahodno naravnana in se želi priključiti Evropski uniji in zvezi Nato. Odnosi s sosedno Rusijo so precej skrhani, predvsem zaradi vojne med državama leta 2008, po kateri je Gruzija izgubila svoji ozemlji Abhazijo in Južno Osetijo. Rusija je takrat območji priznala kot neodvisni republiki, Gruzija pa vztraja, da ju je Rusija okupirala.