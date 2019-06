Sredozemsko morje Združeni narodi označujejo za najsmrtonosnejši morski prehod. Foto: EPA

Odvetniki so na pisarno vrhovne tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Fatou Bensouda vložili predlog sodnega pregona za visoke uradnike Evropske unije in njenih članic, ki so dopustili smrti prebežnikov na poti iz Libije v EU, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zbrane informacije v 245 strani dolgem dokumentu zagotavljajo "dovolj dokazov o vpletenosti uradnikov EU-ja in drugih članic v zločine proti človeštvu, storjene v skladu z migracijsko politiko EU-ja v Sredozemlju in Libiji" vse od leta 2014.

Pri poskusu prečkanja najsmrtonosnejšega morskega prehoda ‒ kot ga imenuje agencija Združenih narodov za begunce ‒ je med letoma 2014 in 2019 umrlo več kot 12.000 ljudi.

EU je z namenom varovanja evropskih meja izvajala "migracijsko politiko odvračanja, ki je žrtvovala življenja migrantov v stiski na morju". Edini cilj te politike je bilo "odvrniti druge v podobnem položaju, da bi iskali varno zatočišče v Evropi", so zapisali odvetniki.

Glavna avtorja sta nekdanji sodelavec ICC-ja in francoskega zunanjega ministrstva Juan Branco ter izraelski odvetnik Omer Shatz, ki predava na univerzi za znanost v Parizu.

Vloga omenja Nemčijo, Francijo in Italijo

Ni jasno, kaj se bo zgodilo s predlogom sodnega pregona, saj ICC obravnava le posameznike in letno prejme na stotine vlog za preiskavo. Poziv odvetnikov se nanaša na "uradnike in agente EU-ja in držav članic", vendar posebej omenja tudi države Francijo, Nemčijo in Italijo in ponekod citira državne voditelje, denimo Angelo Merkel in Emmanuela Macrona.