Ob okrepljenem nadzoru je v Pliberku danes hrvaška žalna slovesnost. Foto: Reuters

Avstrija letos dogodka ne obravnava več kot verskega, ampak kot zborovanje. Od 1. marca v državi velja prepoved simbolov in zastav hrvaških ustašev, kršiteljem pa poleg zaporne kazni grozi tudi globa do 4.000 evrov ali do 10.0000 evrov v primeru ponovitve prekrška.

Avstrijske oblasti pričakujejo okoli 15.000 ljudi, večinoma iz Hrvaške in BiH-a. Spoštovanje strožje zakonodaje bo nadziralo 450 policistov, tudi s helikopterji, celotno območje pa bo pod videonadzorom.

Na dogodku tako letos niso predvideni politični govori.

Žalna slovesnost pri Plibergu

Mašo bodo prvič darovali duhovniki

Letos je Katoliška cerkev na avstrijskem Koroškem prvič zavrnila prošnjo hrvaške škofovske konference za organizacijo maše, ki je bila doslej osrednji del žalne slovesnosti. Ocenili so, da prireditev škodi ugledu Cerkve. Maša bo kljub temu, darovali pa jo bodo hrvaški katoliški duhovniki nižjega reda.

Žalne slovesnosti za več deset tisoč pobitih Hrvatov, med katerimi so bili večinoma pripadniki poraženih sil ustaške Neodvisne države Hrvaške, a tudi civilisti, pri Pliberku potekajo od leta 1952. Organizator zborovanja je hrvaški Častni pliberški vod, dogodek pa je organiziran pod okriljem hrvaškega sabora.

Brez političnega vrha

Letos naj bi se v Pliberku zbralo 15.000 ljudi. Foto: Reuters

Premierja Andreja Plenkovića, predsednice države Kolinde Grabar-Kitarović in predsednika parlamenta Gordana Jandrokovića ne bo, zadnja dva pa sta se žrtvam na Libuškem polju že poklonila v preteklih dneh. Na zborovanju bosta vlado zastopala ministra za veterane in upravo Tomislav Medved in Lovro Kuščević.

Protesti nasprotnikov žalne slovesnosti

Napovedani so tudi protesti nasprotnikov žalne slovesnosti, ki želijo doseči prepoved ustaških in nacističnih zborovanj v Avstriji.