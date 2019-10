Foto: Reuters

Policija je moškega aretirala in ga ovadila za poskus umora, nekaj ur pozneje pa je prijela še žensko, ki naj bi bila vpletena v incident, in jo ovadila za posedovanje strelnega orožja.

Kot je sporočila policija, so med aretacijo uporabili strelno orožje, pri čemer osumljenec ni bil huje ranjen.

Po navedbah policije je osumljenec z ukradenim vozilom trčil v žensko z vozičkom in starejši par. V vozičku sta bila sedemmesečna dvojčka, ki ju zdravijo v oselski bolnišnici.

Storilec je star 32 let in je Norvežan, ženska pa je stara 25 let. Med aretacijo so pri obeh našli tudi mamila.

Očividci so povedali, da so policisti streljali v gume reševalnega vozila in da je voznik streljal nazaj. Policisti so se podali v lov za vozilom, pregon pa se je končal, ko se je reševalno vozilo zaletelo v vrata pred stanovanjsko zgradbo.

Incident se je zgodil v stanovanjskem naselju Torshov v severnem delu Osla. Nagib moškega za dejanje za zdaj ni znan. Menijo sicer, da dogodek ni imel terorističnega ozadja, preiskujejo pa povezave moškega s skrajno desnico, navaja BBC.