pahor s predsednikom Severne Makedonije Pendarovskim. Foto: Urad predsednika republike

V osrednjem delu 4. regionalnega foruma je Pahor v uvodnem nagovoru izpostavil, da je prijatelj Zahodnega Balkana. "Sem velik zagovornik močne in povezane EU, njene širitve, najprej in predvsem v države Zahodnega Balkana," je dejal. Mladim je povedal, da imajo pravico, "da se v regiji postavijo takšni odnosi med ljudmi in med narodi, da vam najprej zagotavljajo mir in varnost. Ste najbolj pomemben dejavnik prihodnosti te regije".

Podprl je tudi prizadevanja za oblikovanje t.i. mini schengna, kot zamisli, ki temelji na sodelovanju in medsebojnem zaupanju. Meni, da pobuda lahko uspe samo ob krepitvi zaupanja in spoštovanja med državami v regiji.

"Mini schengen je nekaj svežega, daje upanje, da čas vstopa v evropsko povezavo, kljub upočasnitvi širitve, v teh državah ne bo zamujen," je dejal. Pobudo ocenjuje kot dragoceno, ker poudarja sodelovanje in krepi zaupanje, kar po njegovem države v tej regiji potrebujejo za hitrejše reforme znotraj držav in uspešno reševanje odprtih dvostranskih vprašanj med njimi.



Poudaril je, da pobuda ni alternativa vključevanju v EU, temveč prav nasprotno. Razumeti jo je potrebno kot zelo komplementarno z evropsko vizijo te regije: "V regiji je potrebno razvijati vrednote, ki so tudi vrednote EU: sprava, sožitje, sodelovanje, spoštovanje razlik, ki so med nami in poudarjanje tistega, kar nam je skupno."

"Kolikor bolj bodo države v regiji med seboj sodelovale, kolikor bolj bodo ekonomsko razvite in kolikor bolj demokratične, toliko bolj bodo zanimive za Evropsko unijo," je še dejal. Iz urada predsednika so še sporočili, da so mladi v pogovoru jasno izrazili pripadnost evropski prihodnosti, željo po stabilnosti in spoštovanju različnosti v regiji Zahodnega Balkana.

Srečanje z Vučićem in Pendarovskim



Foto: Urad predsednika republike

Ob robu foruma se je Pahor tudi dvostransko srečal s predsednikoma Srbije in Severne Makedonije Aleksandrom Vučićem in Stevom Pendarovskim.

Iz urada makedonskega predsednika so sporočili, da sta se s slovenskim predsednikom strinjala, da so dvostranski odnosi med državama, ki temeljijo na prijateljstvu in razumevanju, odlični. Govorila sta tudi o dodatnem izboljšanju sodelovanja. Pendarovski se je zahvalil Sloveniji za odprto podporo Severni Makedoniji na poti v EU in Nato ter zagotovil, da za Skopje ni alternative članstvu v EU.

Tridnevnega dogodka na temo Mladina moči: Uvod v dialog o politikah za milenijce se v Novem Sadu udeležuje več kot 200 družbeno angažiranih mladih iz regije, ki v okviru več panelov - tudi predsedniškega, premierskega in županskega - s političnimi voditelji in politiki razpravljajo o aktualnih temah in izzivih. Forum se bo končal v nedeljo.

Županskega panela se je udeležil ljubljanski župan Zoran Janković, pa tudi župan Novega Sada Miloš Vučević, ki je povedal, da bo Novi Sad uradno podprl kandidaturo Ljubljane za evropsko prestolnice kulture.