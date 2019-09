Guardian poroča, da British Airways dnevno opravi več kot 800 poletov dnevno, v dveh dneh to torej lahko pomeni več kot 1.600 odpovedanih poletov. Foto: Reuters

"V British Airways se morajo zbuditi in se zavedeti, da so piloti odločeni, da jih bo slišati," je dejal Brian Strutton, generalni sekretar sindikata Balpa (Britansko združenje pilotov), ki sicer zastopa več kot 10.000 britanskih pilotov. Po njegovih besedah so si devet mesecev prizadevali, da bi našli skupni jezik, a neuspešno.

V letalski družbi so se potnikom opravičili. "Razumemo frustracijo in težave, ki jih je stavka povzročila našim potnikom. Potem ko smo si več mesecev prizadevali rešiti vprašanje glede plač, nam je zelo žal, da se je to zgodilo," so sporočili v izjavi. Ob tem so dodali, da niso imeli podatkov glede tega, koliko pilotov bo stavkalo, zato niso imeli izbire in so odpovedali skoraj vse polete.

Piloti vztrajajo, da bi morala družba z njimi deliti več dobička, v družbi pa trdijo, da stavka ni upravičena, saj je bila njihova ponudba glede plač pravična. Piloti zahtevajo višje plače in niso zadovoljni s predlogom družbe, ki jim ponuja 11,5-odstotno povišanje plač v prihodnjih treh letih.

Najkrajšo so potegnili potniki, ki so se znašli v velikih težavah, odgovornim v družbi pa očitajo nezadostno komunikacijo glede stavke. Tiskovna predstavnica premierja Borisa Johnsona je pozvala obe strani, naj končata spor.

Stavka je napovedana tudi za 27. september.