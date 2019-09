Kako se vrniti domov, je zdaj glavno vprašanje, s katerim se soočajo številni turisti, ki so obtičali na različnih koncih sveta. Foto: EPA

Kot poroča BBC, je britanska agencija za civilno letalstvo (CAA) sporočila, da je agencija prenehala poslovati.

Izvršni direktor agencije Peter Fankhauser je izrazil "globoko obžalovanje" zaradi propada podjetja oz. začetka likvidacijskega postopka in se opravičil "milijonom strank in tisočim zaposlenim." "Kljub velikim naporom v zadnjih mesecih in intenzivnih pogajanjih v zadnjih dneh nismo mogli zagotoviti dogovora za rešitev našega poslovanja," je povedal vidno razočarani Fankhauser, ki je izrazil veliko razočaranje, da ni mogel rešiti podjetja.

Zaradi propada je ogroženih več kot 22.000 zaposlitev po vsem svetu, med njimi tudi 9.000 v Veliki Britaniji. Britanski premier Boris Johnson je že napovedal, da bodo pomagali turistom, ki so obtičali na različnih koncih sveta. "To je zelo težka situacija in naše misli so s strankami Thomasa Cooka, ki se zdaj soočajo s težavami pri povratku domov."

Operacija Matterhorn za vrnitev turistov

Minister za promet Grant Shapps je pojasnil, da sta vlada in CAA najela več deset letal, s katerimi bodo brezplačno pripeljali turiste domov. Operacijo so poimenovali Matterhorn. Tako so že v nedeljo prazna letala odlelela na različne konce sveta. Potnike, ki bi se morali v prihodnjih dveh tednih vrniti domov, bodo skušali pripeljati čimbližje prvotno načrtovanemu povratku. Tisti, ki se ne bodo vrnili s čarterskimi leti, bodo lahko brezplačno rezervirali drug let. Oblasti so pozivale počitnikarje, naj ne prekinjajo svojih počitnih predčasno, in jim zagotovile, da bo vlada pokrila stroške njihove namestitve.