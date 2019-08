Miro Cerar je dejal, da se bo na uradnem pogovoru s hrvaškim kolegom v Helsinkih pogovarjal predvsem o tem, kako bo Hrvaška predsedovala EU-ju. Foto: BoBo

Na dvodnevnem neuradnem zasedanju zunanjih ministrov EU-ja v Helsinkih na Finskem bodo med drugim razpravljali o Zahodnem Balkanu in Bližnjem vzhodu. Ob robu srečanja je predviden tudi pogovor med slovenskim zunanjim ministrom Mirom Cerarjem in hrvaškim zunanjim ministrom Gordanom Grlićem Radmanom.

Ministra sta imela spoznavni klepet že na začetku meseca med Cerarjevim dopustovanjem na Hrvaškem, ko sta se tudi dogovorila, da se sestaneta v Helsinkih. A le nekaj dni pozneje je hrvaški minister v intervjuju dal več spornih izjav glede arbitraže, ki jih je slovensko zunanje ministrstvo zanikalo. "To je potvarjanje dejstev, kar zdajšnje pogovore daje v drugačno luč," je dejal nekdanji slovenski premier in zdajšnji zunanji minister Miro Cerar.

Prijetno klepetanje med dopustom

Čeprav izkušenemu dolgoletnemu diplomatu se je novemu hrvaškemu zunanjemu ministru zaletelo, ko je nedavno gostujoč na hrvaški N1 televiziji najprej dejal, da je z ministrom Cerarjem prijetno klepetal med njegovim dopustom na hrvaški obali, potem pa še razkrival teme pogovorov med slovensko in hrvaško diplomacijo tik po arbitražni odločbi.

S trditvijo, da je tedanji slovenski premier Cerar skoraj privolil v predlagani hrvaški protokol, ki bi zadržal tiste dele arbitražne odločbe, ki so Hrvaški po volji, na novo pa bi se državi pogajali predvsem o meji na morju, je minister Grlić Radman nadaljeval politiko prisiljevanja Slovenije v ponovne dvostranske pogovore, je za Radio Slovenija poročala Tanja Borčič Bernard.

Uradnega srečanja med ministroma ne bo

Ravno zaradi tega v Helsinkih ne bo ne uradnega ne delovnega srečanja ministrov, temveč je predviden le pogovor Cerarja in Grlića Radmana ob večerji. "To bo pač pogovor ob večerji, nič drugega, nič uradnega, nič takega, predvsem ga bom povprašal tudi o tem, kako namerava Hrvaška predsedovati, to je tema, ki nas zagotovo tudi zanima," je pojasnil Cerar.

Kakšna so pričakovanja hrvaške strani od prvega srečanja ministrov, je poskusila izvedeti novinarka RTV Slovenija Tanja Borčić Bernard, "vendar pa na naše povpraševanje niso odgovorili,," je poročala za Radio Slovenija.

Čeprav je minister Grlić Radman srečanje ob robu vrha v Helsinkih napovedal kot priložnost za vsebinske pogovore o vprašanju meje, tega sestanka zdaj med napovedanimi dogodki ni.

Uradni Zagreb vztraja pri svojih stališčih

Pri tem novi hrvaški zunanji minister tudi stališča drugih držav članic Evropske unije interpretira kot spodbudo k dvostranskim pogovorom, slovensko tožbo zaradi hrvaškega nespoštovanja arbitražne odločbe pa vidi kot izgubo časa.

In čeprav Radman uradno upa na salomonsko rešitev tega gordijskega vozla med Slovenijo in Hrvaško, vztraja pri stališčih uradnega Zagreba, ki za Slovenijo niso sprejemljiva.