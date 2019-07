Tiskovna predstavnica Podemosa je sprva zanikala možnost koalicije brez vodje stranke in svojega partnerja med ministri, a je nato spremenila izjavo. Foto: EPA

Pričakovano se je za sodelovanje najprej obrnil na skrajno levo stranko Podemos, a koalicijska snubitev ni minila brez zapletov. Sanchez je v "eni in edini" koalicijski ponudbi Podemosu zahteval, da voditelj stranke Pablo Iglesias ne bo zasedel ministrskega položaja.

"Veto na Pabla je veto na Podemos," je v prvem odzivu socialiste zavrnila tiskovna predstavnica stranke Irene Montero. Kasneje je ob zavedanju, da pridružitev koaliciji s Sanchezem podpira 70 odstotkov stranke, napravila korak nazaj in dejala, da v stranki "ni rdečih linij". Tiskovna predstavnica je v zasebnem življenju po poročanju Guardiana partnerka voditelja Iglesiasa.

Tiskovna predstavnica socialistov, Adriana Lastra, je nato v petek v radijskem intervjuju zatrdila, da vlada ne bi nasprotovala ponudbi ministrskega položaja Monterovi.

Kamen spotike med Sanchezem in Iglesiasom je vprašanje Katalonije. "V vladi ne morem imeti nekoga, ki mi ne zaupa in ne spoštuje španske demokracije, ker vztraja pri pravici Katalonije do samoodločbe in obstoju političnih zapornikov," je o Iglesiasu dejal premier Sanchez.

Sanchez se je v okviru pogajanj sestal tudi z vodjo konservativcem Pablom Casadom. Foto: EPA

Sanchezu še manjka podpore

Kljub razgibanemu začetku pogajanj bodo socialisti in levičarji očitno pristali na sodelovanje, vendar to še ne bo dovolj za večinsko vladanje.

Spodnji dom španskega parlamenta ima 350 sedežev. Zmagovalci aprilskih volitev socialisti so osvojili 123 sedežev, četrtouvrščeni Podemos pa 42 - skupaj 165, za večino pa potrebujejo 176 mandatov.

Konservativna Ljudska stranka (PP) je osvojila 65 mandatov, liberalni Ciudadanos 57, skrajno desni Vox pa 23. Poleg omenjenih se je v parlament uvrstilo še devet manjših, večinoma regionalnih strank, med katereimi sta tudi zagovornici katalonske neodvisnosti ERC s 15 sedeži in Skupaj za Katalonijo s sedmimi.

V primeru neuspeha nove volitve

Prihodnji teden se začnejo glasovanja o imenovanju Sancheza na položaj premierja. V prvem krogu v torek potrebuje absolutno večino, zato potrditve ni za pričakovati. V četrtek bodo poslanci glasovali znova, takrat bo Sanchez potreboval le navadno večino, a tudi na tem glasovanju mu ne napovedujejo uspeha.

Koalicijska pogajanja ob dvakratni zavrnitvi se lahko zavlečejo do konca septembra, nato pa v primeru neuspeha sledijo nove predčasne volitve 10. novembra.