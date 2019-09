Žvižgač, ki je prijavil telefonski pogovor Trumpa z Zelenskim, je uslužbenec ameriške obveščevalne agencije Cia, je poročal ameriški časnik New York Times. Šlo naj bi za uslužbenca, ki je delal v Beli hiši, a se je nato vrnil v Cio. Pri tem se časnik sklicuje na tri vire, ki so seznanjeni z identiteto žvižgača.



Žvižgačeva pritožba zaradi Trumpovega pogovora z Zelenskim nakazuje, da je avtor analitik in da pozna podrobnosti ameriške zunanje politike do Evrope. Prav tako izkazuje prefinjeno razumevanje ukrajinske politike in poznavanja zakonodaje, piše časnik.



Gre za prve podatke o identiteti žvižgača. Pred tem so namreč informacije navajale, da gre bodisi za žensko ali moškega v množici skoraj milijon obveščevalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Identiteto žvižgača varujejo ameriški zakoni, ki podpirajo uradnike, ki ob upoštevanju predpisanih postopkov poročajo o velikih kršitvah svojih kolegov ali nadrejenih. Pričakovati je, da bo žvižgač za zaprtimi vrati pričal v kongresu, kar pa bo povečalo možnost za razkritje njegove identitete.