Spomine obuja tudi okoli 300 veteranov, ki so pred 75 leti bili bitko na obalah Normandije. Foto: Reuters

Britanska kraljica Elizabeta II., premierka Theresa May, francoski predsednik Emmanuel Macron, kanadski premier Justin Trudeau, avstralski premier Scott Morrison, nemška kanclerka Angela Merkel, ameriški predsednik Donald Trump so že prišli v Portsmouth, poleg njih pa tudi veliko vojnih veteranov.

"Združeni se bomo poklonili tistim, čigar pogum in žrtvovanje na obalah Normandije sta pomenila točko preobrata v drugi svetovni vojni. Nikoli ne bomo pozabili, koliko jim dolgujemo," je dejala Mayeva, za katero bo to najverjetneje zadnji javni nastop v vlogi premierke, saj bo v skladu s svojimi napovedmi v petek odstopila z mesta predsednice britanskih konservativcev in posledično s položaja premierke.

"Vojaški spektakel"

Slovesnosti ob 75. obletnici zavezniškega izkrcanja v Normandiji se bodo spomnili z mornariško parado, preletom vojaških letal in številnimi vojaki. V Londonu so pred slovesnostjo napovedali, da bodo pripravili "največji vojaški spektakel v novejši zgodovini".

V noči na 6. junij 1944 se je na obalah francoske Normandije začelo zavezniško izkrcanje, znano kot dan D, v katerem je sodelovalo več kot 150.000 zavezniških vojakov.

To je bil začetek največje vojaške skupne pomorske, kopenske in zračne operacije v zgodovini človeštva, ki je hkrati pomenila pomemben preobrat v drugi svetovni vojni in pripomogla h kapitulaciji nacistične Nemčije leta 1945. Operacija Overlord, ki jo je vodil ameriški general Dwight D. Eisenhower, je vključevala skoraj 7.000 ladij, ki so bile razporejene ob 80-kilometrski obali. Sledilo je več tisoč padalcev, nato pa še pehota.

"Ko se spopadamo z novimi izzivi 21. stoletja, nas obletnica dneva D spominja na to, kaj vse lahko dosežeta naši državi skupaj," je dejala britanska kraljica v ponedeljkovem govoru na državniškem banketu ob Trumpovem državniškem obisku v Veliki Britaniji.

Ameriški predsednik Donald Trump bo z ženo Melanio odpotoval še v Francijo in na Irsko. Foto: Reuters

Trump bo po slovesnosti v Portsmouthu odpotoval na Irsko in v Francijo, kjer bodo v četrtek med drugim pripravili spominsko slovesnost na pokopališču ameriške vojske v kraju Colleville-sur-Mer v Normandiji, kjer pričakujejo 12.000 ljudi.

Prenos slovesnosti v živo (angleški podnapisi)