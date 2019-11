Kot je na novinarski konferenci dejal Basu, je imel napadalec na sebi pritrjen neke vrste jopič, za katerega je obstajal sum, da je poln eksploziva. Kasneje se je izkazalo, da je imel na sebi pritrjeno lažno eksplozivno telo, je dejal Basu.

Most in okolica ostajata zaprta. Foto: AP

Kot je še dejal vodja protiteroristične, bo še naprej okrepljen nadzor središča mesta. Prebivalcem je svetoval, naj se kraja dogodka izogibajo. Napad se je zgodil okoli 14. ure po krajevnem času.

Predtem so britanski mediji zmotno poročali, da policija išče še enega osumljenca.

Po doslej znanih podatkih je bilo zabodenih pet ljudi, med njimi jih je več huje ranjenih. Televizija Sky je poročala o še eni smrtni žrtvi, ki ni napadalec.

BBC-jev novinar John McManus, ki je bil v času napada na mostu, je v prvem javljanju dejal, da je videl skupino moških, ki so bili vpleteni v pretep, nakar je prišla policija, potem pa je bilo slišati strele. Prestrašena množica je bežala v vse smeri.

Kot poroča Guardian, so zaprli tudi bližnjo tržnico Borough. Po nepotrjenih informacijah naj bi tam videli še enega osumljenca. Sprva so mediji poročali, da je tam odjeknila eksplozija, kar je policija zanikala.

Eden od očividcev je dejal, da je policija takoj izpraznila most, ljudje so se morali umakniti na severno stran. "Ne vem, kaj se trenutno dogaja, saj so nas umaknili, a se še vedno slišijo streli, prav tako tudi policijske sirene," je še dejal BBC-jev novinar.

Britanski premier Boris Johnson je prek Twitterja sporočil, da ga obveščajo o dogajanju. Ob tem se je zahvalil policistom in reševalcem za njihov hiter odziv. Notranja ministrica Priti Patel je izrazila veliko zaskrbljenost nad dogajanjem na mostu, policiji in intervencijskim ekipam se je zahvalil tudi laburistični vodja Jeremy Corbyn.

Policija preiskuje incident na Londonskem mostu

Junija 2017 je prišlo do napada na Londonskem mostu, v katerem so trije napadalci s kombijem zapeljali v pešce, potem pa napadli še mimoidoče v okolici mostu. Pri tem je umrlo osem ljudi.

Kot še poroča Reuters, je Združeno kraljestvo v začetku meseca znižalo stopnjo pripravljenosti z velike ("severe") na znatno ("substantial"), kar je najnižja stopnja po letu 2014.