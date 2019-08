Ljubov Sobol bi morala na protestih nagovoriti množico. Foto: Reuters

Oblasti so proteste prepovedale in udeležence posvarile, da jih bodo razgnale. Kljub temu se bo po pričakovanjih organizatorjev v središču ruske prestolnice zbralo več tisoč ljudi, medtem ko ruske oblasti navajajo, da se je zbralo okoli 350 protestnikov.

Za zdaj so prijeli več protestnikov, a se številka prijetih ponovno močno razlikuje glede na vire - ruske oblasti navajajo, da so aretirale 30 ljudi, medtem ko opazovalna skupina OVD-Info trdi, da je bilo do zdaj aretiranih 311 ljudi, med njimi tudi šest novinarjev.

Med prijetimi je tudi Sobolova, ki se je s taksijem peljala na kraj zborovanja. A policisti so vozilo ustavili in aktivistko, ki tudi gladovno stavka, odpeljali v pripor, saj je pozivala k čim večji udeležbi.

Mestne oblasti so namreč že v petek posvarile, da bodo zbrano množico razgnale. "Policija bo ukrepala z vsemi sredstvi, da ustavi provokacije, nemire ali druge dejavnosti, ki ogrožajo javno varnost," so sporočili.

Na kandidatni listi ni 57 ljudi

Proteste v Moskvi pripravljajo pred volitvami v moskovski mestni svet, z njimi pa želijo doseči, da bi dovolili sodelovanje na volitvah tudi neodvisnim kandidatom in opoziciji. Moskovske volilne oblasti na kandidatno listo za volitve 8. septembra namreč niso uvrstile 57 kandidatov, med drugim tudi priljubljenih opozicijskih politikov, kot so Ilja Jašin, Ljubov Sobol in Dmitrij Gudkov.

Volilna komisija je postavila več pogojev za njihovo kandidaturo. Med drugim je moral vsak zbrati 5.000 glasov podpore, a jih komisija kljub temu ni želela registrirati, češ da so nekatere podpise ponaredili.

Policija je opozorila, da bo množico razgnala. Foto: Reuters

Prijetih tisoč ljudi

Na protestih prejšnjo soboto so po uradnih navedbah zaradi nemirov prijeli več kot 1.000 od skupno 3.500 protestnikov, po navedbah nevladnih organizacij pa skoraj 1.400. Gre za največje število ljudi, prijetih na protestih v Rusiji v zadnjem desetletju. Preiskovalni zapor so ruske oblasti odredile za 61 ljudi, več kot 160 so naložile globo.

Opozicija vztraja, da so protesti potekali mirno in da je bila nasilna policija.

Pred današnjimi protesti so pridržali skoraj vse vidnejše predstavnike opozicije in neodvisne kandidate. V petek so v okviru preiskave izgredov, za katere je zagrožena kazen do 15 let zapora, odredile preiskovalni pripor do konca septembra štirim ljudem, med njimi Alekseju Minjajlu, ki je pomočnik Sobolove.