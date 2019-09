Družina je živela v okrožju Heimerstein v Dordrechtu. Foto: EPA

Kot je povedala tiskovna predstavnica tamkajšnje policije Miriam Slot, sta bili hčerki stari osem in 12 let. Policist je ustrelil in huje ranil tudi svojo 28-letno ženo, je še dodala. Kot je poročal časopis BN DeStem sta se zakonca že razšla, a sta še živela skupaj, piše BBC.



Na kraj dogodka je ob reševalcih in policistih prišla tudi ekipa forenzikov. Župan Dordrechta Wouter Kolff je na Twitterju zapisal, da bo obiskal kraj "zelo resnega strelskega incidenta". Dordrecht, ki ima okoli 120.000 prebivalcev, leži približno 20 km jugovzhodno od Rotterdama.