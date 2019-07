Dominic Raab je v Johnsonovi vladi dobil položaj zunanjega ministra. Foto: Reuters

Zagret zagovornik brexita je ponovil premierjevo stališče, da morajo "nedemokratično" irsko varovalo nujno odstraniti iz sporazuma. "Želim dober dogovor s partnerji in prijatelji iz EU-ja, vendar mora ta vključevati izbris nedemokratičnega varovala. Premier je kabinetu naročil, naj se pospešeno pripravimo na to," je Dominic Raab dejal v intervjuju za BBC.

Vlada Therese May in Evropska unija sta t. i. irsko varovalo vstavili v sporazum, da bi preprečili vzpostavitev fizične meje med Irsko in Severno Irsko. Ker bo Irska ostala del EU-ja in ker namerava Združeno kraljestvo zapustiti tudi enotni trg in carinsko unijo, predstavlja ohranitev območja brez mejnega nadzora med Irskama velik izziv.

Namen irskega varovala je preprečiti fizično mejo med Irsko in Severno Irsko. Foto: Reuters

Irsko varovalo določa, da bi dobrine iz Združenega kraljestva na poti v EU pregledovali že pred vstopom v Severno Irsko. S tem bi se izognili fizični meji med Irskama, vendar bi zaradi tega morala Severna Irska še naprej upoštevati dobršen del pravil Evropske unije, kar bi Londonu otežilo sklepanje trgovinskih sporazumov zunaj EU-ja. Dogovor vključuje tudi vzpostavitev začasnega skupnega carinskega območja, kar v praksi pomeni, da bi Združeno kraljestvo ostalo v carinski uniji.

Irsko varovalo bi ostalo v veljavi, vse dokler strani ne najdeta boljše tehnološke rešitve za položaj in se soglasno ne odločita, da dogovor prekličeta. Zaradi tega dela dogovora je odstopilo več ministrov v vladi Mayeve. Dogovor se je namreč dalo tolmačiti tudi tako, da lahko EU efektivno zadržuje London v carinski uniji za nedoločen čas.

Marca letos sta zato EU in London v sporazum vključila še dodatno izjavo o irskem varovalu, v kateri sta opredelila, na kakšen način lahko London proti EU-ju sproži formalni spor, če bi Bruselj želel Združeno kraljestvo zadrževati v Uniji. Izjava je poudarila tudi, da se bo EU lotil iskanja tehnoloških rešitev za irsko mejo, ki bodo ustrezale podpornikom brexita. Kljub dopolnilu so britanski poslanci še tretjič zavrnili sporazum o brexitu.

Ekipa ministrov, ki jih je zbral Johson, je v nedeljo sporočila, da predpostavljajo, da se EU ne bo znova pogajal o obstoječem sporazumu, zato se pripravljajo na razhod brez dogovora. Bruselj je večkrat ponovil, da novih pogajanj ne bo, odprti so le za spremembe politične izjave o prihodnjih odnosih.

Lahko parlament prepreči brexit brez dogovora?

Konservativni poslanec Oliver Letwin, ki nasprotuje brexitu brez dogovora, je za BBC dejal, da bodo poslanci skušali preprečiti odhod brez sporazuma, vendar ni jasno, ali lahko parlament sploh prepreči namero vladi. "Nihče ne more napovedati, če bomo v parlamentu lahko zbrali večino za kakšno drugo možnost, kot je brexit brez dogovora v zadnji minuti, če se izkaže, da bo ta vlada ostala brez dogovora," je dejal.

Škotske premierke Johnson ni prepričal

Boris Johnson se je v ponedeljek na svojem prvem uradnem obisku mudil na Škotskem, kjer je lokalnim skupnostim obljubil finančna sredstva in napovedal svetlo prihodnost po brexitu. Škotske premierke Nicole Sturgeon, ki je pred dnevi zahtevala nov škotski referendum o neodvisnosti, ni prepričal. Johnsona je obtožila, da kljub blefiranju, da si želi dogovora z voditelji EU-ja, Združeno kraljestvo namerno poriva proti brexitu brez dogovora, poroča Guardian.