Foto: Reuters

Ob objavi novice, da je britanski velikan propadel, so bili ljudje v šoku, poroča BBC. Številni potniki, ki želijo kljub propadu agencije odditi na želeno destinacijo in poskušajo poiskati nadomestne polete, so presenečeni, saj so cene letalskih vozovnic drastično poskočile. Za polet iz Glasgowa na Rodos v Grčiji je morala neka potnica namesto 280 funtov (312 evrov) odšteti več kot 1.000 funtov (1.114 evrov) za letalski vozovnici za njo in moža.

Na pomoč popotnikom in počitnikarjem je priskočila tudi britanska agencija za civilno letalstvo (CAA), ki je v ponedeljek z najetimi letali in 64 poleti domov brezplačno pripeljala 14.700 potnikov. V naslednjih 13 dneh bodo domov prepeljali še preostalih 135.500 ljudi.

"Danes bomo opravili 74 poletov in upamo, da bomo nazaj prepeljali 16.500 potnikov," je dejala direktorica britanske agencije za civilno letalstvo (CAA) Dame Deirdre Hutton. Pojasnila je, da si stroške poletov delita varnostna shema CAA-ja, imenovana Atol (Air Travel Organiser's Licensing), ki pokrije 60 odstotkov stroškov.

Potniki zbrali denar za člane posadke

Sicer pa so na enem zadnjih poletov Thomasa Cooka potniki prijetno presenetili člane posadke. Pilot jih je namreč v čustveni izjavil seznanil, da so govorice o propadu podjetja vse glasnejše, da naj "molijo za osebje letala" in da so se njihove "sanje končale".

"Izgubili so svojo službo in ta mesec ne bodo dobili plače, bili so v solzah," se spominja eden izmed potnikov. Ko je letalo pristalo, "je vstalo dekle iz Škotske in reklo: "Dobro, ljudje, zberimo denar za posadko, vsak naj da 20 funtov (22 evrov). In če to ni ena najbolj škotskih potez, potem ne vem, katera je," je še dejal.

Druga potnica z letala se spominja, da je na letališču v Manchestru pred potnike prišel pilot in jim dejal: "Naše sanje so se končale," ob tem je pojasnil, da za opravljeni polet verjetno ne bodo dobili plačila. "Posadka je bila izjemno profesionalna vseh osem ur poleta, zato smo potniki za njih zbirali denar."

Zaradi propada potovalnega podjetja Thomasa Cooka je ogroženih več kot 22.000 zaposlitev po vsem svetu, med njimi tudi 9.000 v Veliki Britaniji.