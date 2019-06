Južne Korejce je prevažalo 27-metrsko dvonadstropno plovilo z imenom Hableany (Morska deklica), ki je lahko sprejelo do 60 ljudi. Turiste je vozilo od leta 2003 in je bilo redno. Foto: Reuters

Iskanje morebitnih preživelih ovirajo narasle vode in nevihte, ki so se razbesnele nad Budimpešto. To je tudi vzrok, da na površje ne morejo potegniti ponesrečene ladje. Med reševalno akcijo so močni tokovi celo odnesli potapljača, ki so ga morali reševati, zaradi česar so začasno ustavili akcijo, da bi na površino dvignili ladjo.

Preiskovalci se bojijo, da je v nesreči umrlo 28 ljudi. Še vedno ni znan vzrok nesreče.

Kapitan ladje kaznivo dejanje

Ukrajinski kapitan večje ladje Viking C. Yuriy, pred katero je iz neznanega razloga zapeljala manjša ponesrečena ladja z imenom Hableany (Morska deklica) - zaradi česar sta ladji trčili, Morska deklica pa je potonila -, zanika kaznivo dejanje. Prav tako je izjavil, da ni prekršil nobenega pravila.

Policija ga je takoj po nesreči pridržala, tožilstvo pa bo ocenilo, ali bodo 64-letniku pripor podaljšali. Kapitan bo še v soboto stopil pred sodnika v Budimpešti.

"Zaradi posledic nesreče je pretresen in obžaluje, da je v danem trenutku ni mogel preprečiti, svojcem in družini žrtev izraža iskreno sožalje," je sporočil odvetnik ukrajinskega kapitana iz Odese.

21 ljudi še vedno pogrešanih

Na ladji je bilo 30 južnokorejskih turistov in trije vodniki ter dva madžarska člana posadke. Sedem Južnih Korejcev so rešili, sedem jih je umrlo, 21 ljudi je še vedno pogrešanih, med njimi je tudi najmanj en otrok. Zdravstveno stanje tistih, ki so jih potegnili iz vode, je stabilno, a bili so močno podhlajeni.